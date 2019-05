Juve | la fidanzata di Bernardeschi sventa un furto durante il derby

Juve - tentato furto in casa Bernardeschi durante il derby : sventato dalla fidanzata : TORINO - tentato furto nell'abitazione del calciatore Juventino Federico Bernardeschi, ieri sera a Torino durante il derby della Mole contro la Juventus . Mentre l'attaccante era in campo a cercare il ...

Juventus : ladri a casa Bernardeschi - la fidanzata sventa il furto : Ieri sera la Juventus era in campo per il derby della Mole e Massimiliano Allegri, fra i suoi titolari, aveva schierato Federico Bernardeschi. Mentre il numero 33 juventino era in campo all'Allianz Stadium - come riferisce "La Stampa" - alcuni malviventi tentavano di introdursi nella sua abitazione torinese. Fortunatamente, però, la fidanzata di Federico Bernardeschi è riuscita a mettere in fuga i ladri. Brutto spavento per Bernardeschi Ieri ...

