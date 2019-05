Italiani meteo maniaci | come evitare le previsioni bufala

ilfogliettone

(Di sabato 4 maggio 2019) Prima di partire per il week end o per le vacanze glisi affidano sempre di più alledel tempo. Quasi tre su quattro (il 72 per cento) le considerano molto affidabili. La maggioranza consulta app e siti specializzati almeno due volte a settimana. Ma spesso si affidano a siti allarmistici, quando non veri e propri fabbricatori di fake news, e quasi 4 su dieci finiscono per disdire o rinunciare alla vacanza. Se ne è parlato al convegno "Vacanze sicure, trae cambiamenti climatici" che si è svolto sull'isola d'Elba, dove operatori turistici, giornalisti erologi si sono confrontati per cercare soluzioni a quella che è stata definita "una giungla senza regole" che provoca danni per centinaia di milioni di euro.Mascegliere tra i numerosi siti e app specializzate quelli che fornisconoscientificamente corrette? Ne parla Luigi ...

