Italia-Germania 3-1 | Europei Under17 2019 | splendida vittoria degli azzurrini

DIRETTA/ Italia-Germania U17 - risultato 1-1 - streaming tv : palo di Bonfanti! : DIRETTA Italia Germania U17 streaming video e tv, quote e risultato live del match della fase a gironi degli Europei Under 17.

LIVE Italia-Germania - Europei Under17 2019 in DIRETTA : debutto di fuoco per gli azzurrini! : Comincia quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana di calcio Under17 all’Europeo che si disputa in Irlanda: i ragazzi di mister Carmine Nunziata faranno il loro esordio al Tallaght Stadium di Dublino contro la temibilissima squadra tedesca. Gli azzurrini vogliono riprovarci dopo esserci andati molto vicino l’anno scorso, battuti ai rigori dalla sola Olanda. La spedizione italiana sarà guidata dall’interista ...

DIRETTA Italia Germania U17/ Streaming video tv : i convocati del c.t. Nunziata : DIRETTA ITALIA GERMANIA U17 Streaming video e tv, quote e risultato live del match della fase a gironi degli Europei Under 17.

Speedway delle Nazioni - in Germania il primo dei due round di qualificazione : Italia chiamata all’impresa : Si svolgerà in Germania il Race Off 1, primo dei due round di qualificazione all’attesissimo Speedway delle Nazioni I piloti della Maglia Azzurra Speedway sono pronti a scendere in pista per il Race Off 1, il primo dei due round di qualificazione allo Speedway delle Nazioni. Appuntamento domani sera a Landshut, in Germania, dove si sfideranno sette squadre nazionali. L’Italia è chiamata al difficile compito di conquistare una delle ...

Ue - Juncker : “La Germania si lamenta dell’Italia - ma ha violato patto di stabilità 18 volte e continua a farlo” : “I tedeschi amano lamentarsi degli italiani, ma anche loro hanno violato il patto di stabilità 18 volte – le ho contate – e continuano a farlo”. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in un’intervista al giornale tedesco Handelsblatt ha parlato così della Germania e dei rapporti con l’Italia nell’ambito dell’Unione europea. “E’ vero che debito e deficit sono scesi in ...

Vaccini : Germania e Irlanda seguono l’Italia e varano l’obbligatorietà delle immunizzazioni : Un appunto all’Europa tramite i social per Walter Ricciardi direttore del dipartimento Scienze della Salute della donna e del bambino e di sanità pubblica dell’Università Cattolica di Roma, ed ex presidente dell’Istituto superiore di sanità. “Bisognerebbe comunicare al nostro Parlamento che i ministri della Salute di Germania e Irlanda, pienamente sostenuti dalla comunità scientifica dei loro Paesi hanno deciso di ...