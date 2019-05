isnews

(Di sabato 4 maggio 2019) Partenza dal Monumento ai caduti, arrivo in piazza Stazione, con fumogeni tricolore e megafoni, per rivendicare la necessità di uno Stato forte contro l'instabilità politica e la mancanza di ...

isNews_it : Isernia, D'Uva in campo alle Europee: rilanciato l'allarme mafia nigeriana - PasBartololomeo : Isernia, D'Uva in campo alle Europee: rilanciato l'allarme mafia nigeriana - PasBartololomeo : Biliardo: a Isernia prende il via il Memorial Carmine D’Uva -