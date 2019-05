Invasione di cavallette in Arabia Saudita | cieli oscurati e superfici totalmente

meteoweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Un’diin Sudan ed Eritrea si è diffusa rapidamente lungo entrambi i lati del Mar Rosso versoed Egitto, aveva riportato l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’agricoltura e l’alimentazione nel mese di febbraio, avvisando su una possibile minaccia alle coltivazioni e alla sicurezza alimentare. E così l’ora si ritrova invasa da sciami di. Secondo i reportage che citano gli agricoltori locali, uno sciame dipuò includere fino ad 80 milioni di insetti ed estendersi per centinaia di chilometri quadrati, che creano un grande rischio per le coltivazioni e le risorse alimentari del Paese.Milioni disono state viste a Najran, vicino al confine con lo Yemen, e i residenti hanno ampiamente condiviso sui social le inquietanti immagini che mostrano le creature invadere il cielo e il suolo, come potete vedere ...

