Inter | Spalletti pensa alla coppia Icardi-Lautaro

Inter - la società non è ancora decisa sul cambio tecnico : Spalletti resiste : All'Inter non tutti sono d'accordo sul fatto che una svolta tecnica possa portare dei benefici. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti abbia ancora buone chance per rimanere alla guida dei nerazzurri. 'Tra presente e futuro. Tra il paradiso di una Champions sempre più vicina e l'inferno dove si può ...

L'Inter con due quiz Spalletti e il centravanti : Milano Battere l'Udinese servirebbe sicuramente alL'Inter, che avvicinerebbe di altri 3 punti l'agognata qualificazione alla prossima Champions league. Per Spalletti cambierebbe poco, anzi niente: per ...

Udinese Inter - Spalletti : 'E' come uno scontro diretto' : 'Abbiamo una partita difficile ma proprio per l'importanza dell'obiettivo diventa fondamentale vincere''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara con l'Udinese. ''...

Inter - i convocati di Spalletti per la trasferta di Udine : convocati Inter – Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di Udine di domani sera alle 20,30. convocati Inter Portieri: Handanovic, Padelli, Berni. Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric Soares, Miranda, Dalbert, D’Ambrosio, Skriniar. Centrocampisti: Gagliardini, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic. Attaccanti: Icardi, Lautaro, Keita, ...

Wanda - Icardi e le foto sexy. Spalletti Nessun fastidio - qui è sempre vestito da Inter : MILANO - Luciano Spalletti placa la polemica accesa dalle foto sexy pubblicate su Instagram dall'attaccante Mauro Icardi e dalla sua moglie e agente, Wanda Nara. 'Le foto di Icardi mi hanno dato ...

Udinese-Inter conferenza Spalletti : “Nessun problema con Icardi” : UDINESE INTER conferenza Spalletti: – Si tratta di un incontro molto importante sia per gli uomini di Igor Tudor, in piena corsa per la salvezza che per la squadra meneghina. Quest’ultima, a quattro giornate al termine della stagione, si trova al terzo posto in classifica ma, nonostante questo, non può ancora dirsi affatto sicura di […] L'articolo Udinese-Inter conferenza Spalletti: “Nessun problema con Icardi” ...

Inter - Spalletti A Udine è come uno scontro diretto : MILANO - 'Il mio futuro è Udinese-Inter', precisa Luciano Spalletti alla vigilia della partita di domani sera contro i friulani. Il tecnico dell'Inter sa bene che c'è l'obbligo di vincere per ...

Spalletti - Icardi? Qui si veste da Inter : ANSA, - MILANO, 3 MAG - "Le foto di Icardi mi hanno dato fastidio? Non so a cosa ci si riferisca, quando viene qui è sempre vestito da Inter". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, ...

Spalletti : “Foto osé di Icardi? All’Inter è vestito in modo corretto” : Le parole di Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese, in programma domani sera. L’allenatore nerazzurro ha esordito parlando del caso che ha coinvolto Icardi, immortalato in alcuni scatti hot insieme alla moglie Wanda Nara negli ultimi giorni: “Fastidio per le foto di di Icardi? Quando è qui è sempre vestito nella maniera corretta e a me interessa ...

Spalletti : “Foto social di Icardi? Qui è sempre vestito da Inter” : Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa per Udinese-Inter Il tecnico ha parlato della difficoltà del match contro una squadra tra le ultime in classifica, del diverso rendimento della squadra in casa e in trasferta. Ha analizzato la situazione Champions e le dirette avversarie per i posti liberi. Poi si è parlato di Icardi, della sua costanza in allenamento e del futuro di entrambi all’Inter. Ma ...

Udinese-Inter - Spalletti ammonisce : “sarà come uno scontro diretto. Futuro con Icardi? Ecco cosa dico” : L’allenatore nerazzurro ha presentato in conferenza stampa il match con l’Udinese, fondamentale nella corsa alla Champions League “Dobbiamo affrontare queste partite fin da subito nella maniera giusta, andare a lottare a casa di una squadra che deve raggiungere la salvezza a 4 giornate dalla fine è come uno scontro diretto per il livello di difficoltà. Abbiamo una partita difficile per l’importanza ...

Spalletti : "Icardi nudo? Al campo è vestito da Inter..." : All'Inter serve una vittoria a Udine per mettere un piede e mezzo in Champions ma Luciano Spalletti non si fida certo dell'avversario: "Affrontare una squadra in lotta per la retrocessione vale uno ...

Udinese-Inter conferenza Spalletti : data - orario e diretta : UDINESE INTER conferenza Spalletti: – Alle ore 12 di oggi, venerdì 3 maggio, avrà luogo presso il Centro Sportivo Suning la consueta conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Udinese-Inter. Qui il tecnico nerazzurro presenterà la partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alla Dacia Arena alle […] L'articolo Udinese-Inter conferenza Spalletti: data, orario e diretta ...

Radaelli - l'uomo che ha cresciuto Lautaro : 'Vinta la scommessa Inter - nonostante Spalletti...' : Ha preso una decisione considerevole scegliendo l'Inter, una delle squadre più importanti del mondo. E ha vinto la scommessa, ha avuto ragione lui. Oggi è calciatore sul quale i nerazzurri contano e ...