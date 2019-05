Inter | Milinkovic-Savic sogno di Marotta | sarebbe lui il grande rinforzo a centrocampo

Inter - Marotta con l'arrivo di Conte sarebbe pronto a puntare su Milinkovic-Savic : L'Inter sta già lavorando per rinforzarsi in vista della prossima stagione. L'uscita dal settlement agreement faciliterà questo processo, visto che il club non sarà più limitato dai paletti del fair play finanziario. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha confermato che si cercherà di puntare su profili vincenti e in questa fase il dirigente nerazzurro sta in primis lavorando per la panchina. Il nome in pole position resta quello di ...

Laziomania : Milinkovic alla Vecino vendica il 20 maggio - Inter distrutta : Dal 20 maggio sono successe tante cose: in politica, in economia, nel calcio. La Lazio si era fermata a quel 20 maggio, una parte della Lazio. Nel frattempo Inzaghi ha dovuto ricostruire una squadra da 0, riformare morale, spogliatoio, gruppo. Ridare l'...

Highlihgts Inter-Lazio 0-1 - VIDEO - gol e sintesi. Milinkovic-Savic segna la rete decisiva : La Lazio si riporta in piena corsa per un posto in Champions League (i biancocelesti hanno una gara in meno) espugnando il campo dell’Inter per 0-1 nel posticipo serale della 29ma giornata della Serie A di calcio. A decidere è una rete di Milinkovic Savic, ma Handanovic evita un passivo peggiore agli uomini di Spalletti. GLI HIGHLIGHTS DI Inter-Lazio 0-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Serie A - la moviola : al Torino manca un rigore - Inter-Lazio : ok il gol di Milinkovic : La 29esima giornata di Serie A va in archivio senza particolari polemiche né errori arbitrali. Ecco i casi più dubbi e le interpretazioni dei direttori di gara... Inter-Lazio - Al 13' ripartenza della ...

Inter-Lazio : le pagelle - Milinkovic usa la testa. Bene Luis Alberto : Strakosha 6 - In avvio l'albanese è attento sulle conclusioni di Vecino, Skriniar, Keita e Perisic. Deve migliorare nelle uscite. Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN. Il primo mese è ...

CRONACA Inter-Lazio 0-1 : la zuccata di Milinkovic vale tre punti preziosissimi : Indisponibili : Lukaku, Radu, Pedro Neto Squalificati : - Diffidati : Luis Alberto, Leiva, Badelj, Lulic, Radu LA CRONACA DEL MATCH SECONDO TEMPO 94 - E' finita!!!! La Lazio batte l'Inter 1 a 0 e si ...

VIDEO Inter-Lazio 0-1 - Highlights - gol e sintesi. Milinkovic-Savic sbanca San Siro : La Lazio ha sconfitto l’Inter per 1-0 nel match valido per la 29^ giornata della Serie A 2019 di calcio. I biancocelesti si sono imposti a San Siro in un incontro fondamentale nella corsa verso un posto nella prossima Champions League. A decidere l’incontro è stato Milinkovic-Savic che ha segnato la rete decisiva al 12′: svetta su Brozovic all’altezza del secondo palo e insacca il cross di Luis Alberto. Di seguito il ...

Lazio - ancora l'Inter per la Champions : Milinkovic e Immobile devono svoltare : ... che recentemente ha dichiarato: ' I tifosi mi criticano, ma in estate ho comprato e ho rifiutato per un calciatore un'offerta a cifre a cui nessuno al mondo avrebbe detto di no. Milinkovic? Il nome ...

Inter - strategia Marotta : obiettivi principali sarebbero Conte e Milinkovic-Savic : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. L'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, ha dichiarato più volte che si punterà su profili già abituati a vincere e che possano sviluppare un certo senso di appartenenza alla maglia. L'obiettivo è quello di cercare di ridurre il gap dalla Juventus, che in Italia domina incontrastata da otto anni. Per farlo i margini di errore sono ...