Inter | il fattore trasferta | San Siro è alleato debole

gazzetta

(Di sabato 4 maggio 2019) E dire che lo stadio, negli ultimi anni, non è mai stato così pieno. Oltre 61mila spettatori di media per gara, traguardo del milione di spettatori stagionali, solo in campionato, che verrà tagliato ...

giomo2 : inter-fattore-trasferta-san-siro-alleato-debole - Gazzetta_it : L' #Inter e il fattore trasferta: #SanSiro è alleato debole #UdineseInter - Nicola22684 : @Queen_Mary_Na @Inter Non è facile, fattore psicologico importante. Non può caricare di pressione obbligando la vit… -