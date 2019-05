Inps | dal 2012 ha erogato Anf alle famiglie inferiori a quelli spettanti

Napoli - operai Fca licenziati scendono dal campanile dopo incontro con i vertici Inps : Ci sarà un tavolo di trattativa per cambiare l'attuale impostazione della legge sul Reddito di cittadinanza e consentire ai licenziati e ai disoccupati senza un reddito di potervi accedere

La social media manager di Inps per la famiglia è finita in ospedale per lo stress : "Ieri sera ho chiamato la nostra dipendente, che non è una stagista malpagata come scriveva un quotidiano stamane, ma una nostra funzionaria che non ha retto alla pressione. La signora ha passato la giornata in ospedale per lo stress che ha subito dalla vicenda". Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico nel corso della sua visita oggi alla sede provinciale di Crotone dell'istituto di previdenza, rispondendo ad una domanda sulla ...

Troppo stress! Reddito cittadinanza - operatrice Inps in ospedale : Dopo gli scambi sulla pagina Inps per la Famiglia tra utenti che chiedevano informazioni sul Reddito di cittadinanza e social media manager, il presidente Tridico spiega che una funzionaria non ha retto alla pressione: “Non è una stagista malpagata, come scriveva un quotidiano stamane, ma una nostra funzionaria che non ha retto alla pressione. Ieri sera ho chiamato la nostra dipendente, che ha passato la giornata in ospedale per lo stress che ha ...

Risposte ufficiali a tono dalla Facebook “Inps per la Famiglia” : è polemica sul reddito di cittadinanza : Un vero e proprio caso social quello che si è venuto a creare all'interno del post Facebook pubblicato dalla pagina "INPS per la Famiglia", a proposito del reddito di cittadinanza. Nella giornata di ieri, infatti, gli aventi diritto hanno iniziato a ricevere l'SMS da parte dell'Istituto, con il quale è stata confermata o meno l'accettazione per la richiesta del sussidio. Coloro che ci sono rientrati hanno percepito una cifra di gran lunga ...

Dalle finestre ai contributi utili - nuovi chiarimenti Inps su Quota 100 : Per molti non si tratta di una vera e propria riforma delle pensioni, ma ciò che ha prodotto il governo giallo-verde in materia previdenziale sono novità molto attese e importanti per i lavoratori. L’Inps ieri 16 aprile ha presentato sul suo portale ufficiale “Inps.it”, un messaggio ufficiale con cui offre chiarimenti molto importanti su alcune misure previdenziali oggi vigenti. chiarimenti necessari proprio perché la legge di Bilancio ha varato ...