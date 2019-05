TelevideoRai101 : India, uragano Fani devasta il Paese - ComunitaConcor : RT @Lettera43: L'uragano che si è abbattuto sul Golfo del Bengala è il più violento degli ultimi 20 anni. Un milione e 200 mila persone eva… - Elisamazzetto : RT @Lettera43: L'uragano che si è abbattuto sul Golfo del Bengala è il più violento degli ultimi 20 anni. Un milione e 200 mila persone eva… -

, l'più violento degli ultimi 20 anni in, hato ilcon venti a 240 chilometri orari e piogge torrenziali vicino alla città di Puri, nello stato dell'Orisha, sulla costa orientale. Otto le vittime fino ad ora accertate, secondo l'ultimo bilancio del Times of: 3, fra cui un adolescente, nel distretto di Puri e altri 3 in quello di Bhubaneswar,una donna è morta colpita da un oggetto scagliato dal vento e un anziano è morto per infarto nella tenda dove alloggiavano gli sfollati.(Di sabato 4 maggio 2019)