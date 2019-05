In Italia ci sono sempre meno poveri

Grandine in arrivo - l’allarme di Coldiretti : “Sono i cambiamenti climatici - l’Italia si sta tropicalizzando” : E’ allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con Grandine che è la piu’ temuta nelle campagne in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi. E’ quanto sostiene Coldiretti, precisando che nelle zone interessate dal maltempo sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e sono state stese a protezione le reti antiGrandine che tuttavia non ...

Migranti : 9 morti nell’Egeo - 5 sono bambini | Ue : "Italia lavori ad accordi su sbarchi" : sono almeno nove i Migranti morti nel Mar Egeo, quattro donne e cinque bambini, a seguito del naufragio di un barcone su cui viaggiavano diciassette persone e che si stava dirigendo verso le isole greche. Tre i dispersi.Altri cinque Migranti che erano a bordo del natante affondato, tra cui un bambino e una donna, sono stati salvati dalla guardia costiera turca intervenuta al largo della località di Ayvalik con quattro mezzi navali e un ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : è vero che i clandestini in Italia sono solo 90mila e non 600mila? : E’ vero che in Spagna hanno bocciato il sovranismo e il populismo premiando un partito europeista tradizionale, cioè il Partito socialista spagnolo, che vuole lasciare le cose come stanno? E’ vero che i clandestini in Italia non sono 500 o 600mila, come pensava inizialmente Matteo Salvini, ma adesso ha scoperto che sono soltanto 90mila? E’ vero che il reddito di cittadinanza è un flop perché l’hanno chiesto solamente ...

Giochi - Gli Italiani tra gennaio e marzo si sono giocati 4 - 1 miliardi di euro : In calo nel primo trimestre del 2019 la spesa nei Giochi in Italia. Secondo elaborazioni Agimeg su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la spesa effettiva " giocate al netto delle vincite " tra gennaio e marzo è stata pari a 4,1 miliardi di euro, mentre la raccolta si è attestata a 24,9 miliardi. L'anno in ...

Migranti : 9 morti nell’Egeo - 5 sono bambini | Ue : "Italia lavori ad accordi su sbarchi" : sono almeno nove i Migranti morti nel Mar Egeo, quattro donne e cinque bambini, a seguito del naufragio di un barcone su cui viaggiavano diciassette persone e che si stava dirigendo verso le isole greche. Tre i dispersi.Altri cinque Migranti che erano a bordo del natante affondato, tra cui un bambino e una donna, sono stati salvati dalla guardia costiera turca intervenuta al largo della località di Ayvalik con quattro mezzi navali e un ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2019 : i tabelloni delle Prequalificazioni. Ci sono Sinner e Musetti : Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti per il Tennis tricolore: tra poco più di una settimana scatteranno gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. C’è grande attesa, ma il torneo inizia prima per alcuni giocatori del Bel Paese: ci sono infatti le Prequalificazioni, dove in palio ci sono wild card per il main draw (il vincitore) e per le qualificazioni. Andiamo a scoprire i due tabelloni: al via le stelle ...

Bandiere Blu - quali sono le spiagge più belle d'Italia : Roma, 3 mag., askanews, - sono 183 i Comuni, per complessive 385 spiagge, circa il 10% delle spiagge premiate a livello mondiale, che hanno ottenuto il riconoscimento 'Bandiere Blu 2019', 8 in più ...

Bandiere Blu 2019 : spiagge in Italia regione per regione. Quali sono : Bandiere Blu 2019: spiagge in Italia regione per regione. Quali sono L’estate è alle porte, quindi è tempo di ufficializzare le Bandiere Blu 2019. Quali sono le spiagge pulite d’Italia quest’anno? L’elenco è stato reso ufficiale dalla Foundation for Environmental Education, che si è occupata di assegnare i premi al Cnr di Roma. In tutti sono 183 i Comuni premiati e ciò significa che c’è stato un incremento di 8 luoghi rispetto ai 175 ...

In Italia gli SMS sono sempre più diffusi nel settore business : L'avvento delle app di messaggistica sembrava aver mandato in pensione gli SMS ma una nuova ricerca ci dice che invece questo strumento ha ancora tanto da dire L'articolo In Italia gli SMS sono sempre più diffusi nel settore business proviene da TuttoAndroid.

Tennis - Internazionali d’Italia 2019 : assegnate le wild card per Roma - spazio a Berrettini e Sonego. Ci sono Errani e V. Williams : sono state assegnate le wild card per gli Internazionali d’Italia 2019 che si disputeranno al Foro Italico di Roma dal 12 al 19 maggio. Al Masters 1000 maschile accedono direttamente Matteo Berrettini reduce dal trionfo di Budapest e Lorenzo Sonego che sta esprimendo un ottimo livello di gioco, pass diretto anche per il veterano Andreas Seppi ma se l’altoatesino accederà di diritto al main-draw allora la sua carta verrà messa in ...

Conte e Guardiola - l’Italia è più vicina : con le nuove regole per gli “impatriati” i sogni possono diventare realtà : La Serie A (e non solo) potrebbe godere del nuovo “Decreto Crescita” che promette di dimezzare la tassazione dei cosiddetti impatriati “Impossibile venga in Italia, ha un contratto troppo esoso e con le tasse poi…”. Quante volte avete sentito dire questa frase legata ad operazioni di calciomercato che riguardavano top player o tecnici di un certo spessore? Ebbene, con il nuovo “Decreto Crescita” lo scenario potrebbe ...

Morgan Freeman a Storie Italiane : “Dio è reale - sono giunto a questa conclusione” : “Papa Francesco? Non ci siamo mai conosciuti, ma in base a quello che ho letto il Papa è un pensatore molto progressista. Del resto gli ultimi tre Papi credo che davvero abbiano cambiato gradualmente la Chiesa Cattolica”. A dirlo è Morgan Freeman intervistato in esclusiva da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1. Il celebre attore americano, che ha fatto tappa in Italia per lo show The Story of God e ha spiegato il suo punto di ...

Auto elettriche - ecco i motivi per cui gli Italiani sono restii all’acquisto : E’ arrivato il momento di abbattere gli stereotipi negativi che aleggiano intorno al mondo dell’Auto elettrica Se da un lato l’industria dell’Automotive sta subendo pressioni a livello normativo per adottare un modello di business più green, dall’altro i consumatori stanno acquisendo sempre maggiore consapevolezza sull’impatto ambientale delle emissioni provenienti dai motori a combustione tradizionali. Ciononostante, il numero di veicoli ...

TrenItalia : Faraone (Pd) a Toninelli - 'Dove sono i nuovi treni promessi per la Sicilia?' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Dopo oltre un anno dalla firma del contratto di servizio con trenitalia, che prevede l’aumento di chilometri di servizio e l’acquisto di circa 50 treni nuovi, questo è il biglietto da visita che i 'nostri eroi' al governo del Paese e della Regione offrono ai turisti tr