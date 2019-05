Il Volo a Ballando con le stelle Carolyn | “Ginoble era un disastro!”

lanostratv

(Di domenica 5 maggio 2019)con le14, Ilballerini per una notte: il giudizio diSmith Hanno sorpreso il pubblico dell’Auditorium della Rai del Foro Italico di Roma per ben due volte i ragazzi de Ilnella sesta puntata dicon le: i tre tenori, infatti, prima si sono esibiti cantando e, più tardi, sono scesi in pista come ballerini per una notte, esperienza da loro già provata qualche anno fa. “Sono stati con noi alcuni anni fa, ma erano dei bambini” ha infatti anticipato la padrona di casa Milly Carlucci. Ad accompagnare Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone sulla pista dicon le2019 sono state tre delle maestre in gara quest’anno, ossia Ornella Boccafoschi, Lucrezia Lando e Mia Gabusi. Un’esibizione, quella de Ilcon le, che ha fatto guadagnare ai tre ragazzi un lunghissimo ...

ilvolo_Madrid : RT @OptiMagazine: .@IlVolo a #Ballandoconlestelle come ballerini per una notte nella puntata del 4 maggio 2019 - DianeFoucault : RT @MammeIlVolovers: #Repost from @silviagurioli71. By @ballandoconlestelle il Volo balla ???? dopo 5 anni ritornano a @Ballando_Rai https://… - DianeFoucault : RT @Anna_ilvolover: Ballando con Il Volo ?? #IlVolo #BallandoconleStelle -