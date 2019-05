Il Segreto Anticipazioni 5 maggio 2019 | tutti contro Elsa!

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 5 e lunedì 6 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1943 e 1944 de Il SEGRETO di domenica 5 e lunedì 6 maggio 2019: La festa organizzata per la ricorrenza dei defunti sembra non andare a buon fine, ma Paco salverà la situazione… Elsa Laguna cerca fino all’ultimo momento di discolparsi davanti agli occhi di Matias e Marcela… Elsa pur di discolparsi dall’accusa di aver sottratto i soldi alla locanda arriva ad accusare persino la povera Consuelo. Le ...

Il Segreto - anticipazioni dal 5 all'11 maggio : Julieta spinge Pilar a denunciare Eustaquio : Il Segreto, la seguitissima telenovela che da anni va in onda su Canale 5, come sempre, regala interessanti indiscrezioni. Le anticipazioni per le trame che vanno dal 5 fino all'11 maggio, raccontano di numerose peripezie che avverranno nel paesino spagnolo: in particolare ci saranno delle novità per gli abitanti di Las Lagunas relativamente all'inquinamento delle falde acquifere. In merito a questo Julieta spinge Pilar, una giovane madre che ha ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : il grande ritorno : Il Segreto, Anticipazioni straniere: Donna Francisa è viva e vegeta Nuovi colpi di scena sono in arrivo a Il Segreto, la soap iberica che continua a far registrare buoni ascolti tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le Anticipazioni straniere de Il Segreto annunciano il grande ritorno a Puente Viejo di Donna Francisca Montenegro da tutti creduta morta. La megera vuole vendicarsi di Fernando Mesìa. Solo ...

Anticipazioni Il Segreto - oggi : Dolores accusa Elsa di essere una ladra : La telenovela Il Segreto torna in onda oggi 4 maggio su Canale 5 con una nuova appassionante puntata concentrata sulle vicende degli abitanti di Puente Viejo. Essa comincerà in anticipo rispetto alla programmazione settimanale: forte dell'assenza di Uomini e donne, la serie iberica esordirà alle ore 15:15 circa e proseguirà fino alle ore 16:10, quando lascerà spazio a Verissimo di Silvia Toffanin. L'episodio odierno sarà ampiamente dedicato alla ...

Anticipazioni Il Segreto : Matias si scaglia contro Antolina a causa di Elsa : Le prossime puntate dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” saranno abbastanza allarmanti. Purtroppo alcuni cittadini avranno la febbre alta e il corpo ricoperto di pustole: le prime ad avere questi bruttissimi sintomi, saranno Marcela e Camelia. Matias già abbastanza preoccupato per le sorti dei suoi cari, si renderà protagonista di un durissimo scontro con la moglie del suo caro amico Isaac Guerrero. A far perdere le staffe al ...

Anticipazioni Il Segreto : Gonzalo dice addio a Maria - Esperanza e Beltran : I telespettatori italiani della fortunata serie televisiva “Il Segreto” tra qualche mese assisteranno all’ennesima uscita di scena di un protagonista. A lasciare per sempre Puente Viejo sarà Gonzalo Castro, interpretato dall’attore Jordi Coll. L’ex sacerdote dopo essersi ricongiunto con i suoi familiari, per accertarsi sulle condizioni di salute della figlia Esperanza e del nipote Beltran, sfuggiti alla morte grazie all’intervento di Fernando, ...

Il Segreto - Elsa accusata di essere ladra : anticipazioni trame dal 5 all’11 maggio : Si torna a fare il pieno di appuntamenti settimanali con Il segreto: dopo due settimane di programmazione ‘saltellante’ a causa dei numerosi giorni di festa sparsi qui e lì, la soap opera iberica ambientata a Puente Viejo torna in pompa magna con ogni appuntamento del giorno come da copione. Per farla breve, le nuove puntate vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5. Attenzione: la domenica l’appuntamento è ...

Il Segreto Anticipazioni : GONZALO e MARIA si dicono addio : Una coppia storica de Il Segreto giungerà al capolinea nelle prossime settimane di programmazione: nel corso dell’episodio 1989 della telenovela, GONZALO Castro (Jordi Coll) e MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) si diranno (definitivamente?) addio. Cerchiamo di capire come si arriverà a questa clamorosa e triste svolta… Spoiler Il Segreto: GONZALO torna a Puente Viejo per rivedere i figli Tutto inizierà nel momento in cui GONZALO deciderà di ...

'Il Segreto' - le anticipazioni : una promessa d'amore - : La donna rimane stupita quando gli sente dire che niente al mondo potrebbe renderlo più felice quanto tornare con lei. Lei gli risponde chiaramente che, pur essendo lusingata per le sue attenzione, ...

Il Segreto Anticipazioni dal 5 all’11 maggio : Elsa schiava di Antolina : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Elsa va a vivere con Isaac e Antolina Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Don Anselmo e Don Berengario si mettono alla ricerca di Elsa, la quale lascia Puente Viejo dopo essersi presa la colpa del furto avvenuto alla locanda. La Laguna si trova rifugio tra […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 5 all’11 maggio: Elsa schiava di Antolina proviene da ...

Il Segreto Anticipazioni 3 maggio 2019 : Chi ha derubato la locanda di Matias e Marcela? : Matias e Marcela sono stati derubati ma decidono di non far trapelare la notizia, i sospetti ricadono purtroppo sui dipendenti della locanda.

Il Segreto Anticipazioni : ELSA conosce il dottor ALVARO ma… : L’epidemia di varicella che si innescherà a Puente Viejo sarà una parte fondamentale dei prossimi episodi italiani della telenovela Il Segreto. Visto che saranno tantissime le persone a contrarre il virus, Marcela (Paula Ballesteros) e Camelia comprese, il dottor Zabaleta (Miguel Mota) riterrà opportuno costituire un ospedale da campo per isolare gli ammalati e darà ad ELSA Laguna (Alejandra Meco) e Tiburcio Comino (Cesar Capilla) il ...

Anticipazioni Il Segreto : Francisca chiede perdono a Maria - il ritorno di Gonzalo : Nuovo spazio sulla famosa serie televisiva spagnola Il Segreto ambienta a Puente Viejo e caratterizzata da continue sorprese. Nelle prossime puntate italiane Francisca Montenegro chiederà scusa a Maria Castaneda, dopo aver riabbracciato Esperanza e Beltran, per averla fatta soffrire negli anni passati. Proprio quando Fernando Mesia riceverà il consenso per poter rimanere alla casona, dopo aver ricevuto le dovute cure mediche, ritornerà in paese ...