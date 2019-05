Il San Paolo si svuota | San Siro no Il paradosso di Napoli e Milan

Inter - il San Paolo tratta Miranda : le cifre che lo avvicinano all'addio : IL SAN Paolo tratta - Secondo quanto riportato da Fox Sport in Brasile, il futuro del difensore brasiliano non sarà più all'Inter nononstante un contratto in scadenza 30 giugno 2020. Il San Paolo ha ...

Stella Santa Giustina. Aggredito da un cane : morto Giampaolo Rebella capocantiere di Ata : Non ce l’ha fatta Giampaolo Rebella. L’uomo di 55 anni ha lottato tra la vita e la morte per tre

Ancelotti : «Non credo che il vuoto al San Paolo sia per le prestazioni del Napoli» : Durante la conferenza Ancelotti si è espresso anche sulla questione del malessere dei tifosi e sul record di presenza negativo previsto per Napoli-Cagliari. «Avere lo stadio pieno è un obbiettivo importante, credo che non sia stata colpa delle prestazioni perché lo stadio non è stato pieno anche quando vincevamo, credo che sia un problema più complesso e non legato ai risultati della squadra» L'articolo Ancelotti: «Non credo che il vuoto al San ...

L’Unione Sarda suona la carica per Pavoletti : “Un gol al San Paolo avrebbe un sapore particolare!…” : L’Unione Sarda carica Pavoletti L’edizione odierna de L’Unione Sarda parla di Pavoletti e dei suoi trascorsi al Napoli squadra che ritroverà domani: “Vedi Napoli e poi muori. Anzi, rinasci. Ai margini dello squadrone di Sarri come l’ ultimo dei gregari. «Non ero adatto a quel tipo di gioco». Razionale, coerente. «Certo, avessi avuto qualche chance in più…», il rimpianto che forse lo accompagnerà sino ...

Ospedale San Paolo - turni soft per i medici : di notte niente assistenza : Ospedale San Paolo, pronto soccorso potenziato ma per una dottoressa specialista in medicina di urgenza, selezionata dal concorso condotto in porto dalla Asl a fine gennaio, non c'è stato nemmeno il ...

Unicredit VS Intesa Sanpaolo : quali azioni comprare prima della trimestrale? : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Il punto di ...

Napoli-Cagliari - Il Mattino : “Il grande gelo sul San Paolo : col Cagliari il minimo dell’era ADL” : Napoli-Cagliari, Il Mattino annuncia record di presenze in negativo Le contestazioni, unite ad un campionato che ormai ha poco altro da scrivere, non smuovono i tifosi partenopei. A poco più di 48 ore da Napoli-Cagliari, infatti, c’è da registrare un record negativo. Parliamo di presenze al San Paolo, dove per la sfida contro i sardi sono attesi pochissimi spettatori. Ne parla l’ edizione odierna de Il Mattino “Si ...

Napoli-Inter - l'assessore Borriello : 'Non si gioca al San Paolo? Mi sorprenderebbe' : Ciro Borriello , assessore allo sport del comune di Napoli, getta acqua sul fuoco in merito al paventato spostamento della partita tra Napoli e Inter dal San Paolo, in questo periodo oggetto di lavori, a Bari o Palermo in un ...

Carlo Messina confermato CEO di Intesa Sanpaolo : Carlo Messina è stato confermato Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo . E' quanto rende noto il il colosso creditizio in un comunicato, sottolineando che il Consiglio di Amministrazione lo ha ...

Kiss Kiss Napoli – Ass. Borriello : “Speriamo di vedere il San Paolo come dal grafico - i tempi per la firma sulla convenzione” : Ciro Borriello, l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dei lavori che si stanno svolgendo al San Paolo e della convenzione. Ecco le sue parole : “Gli operai stanno lavorando al San Paolo, sono convinto che ce la faremo a rispettare il cronoprogramma. Sto incrociando le dita per vedere un San Paolo come quello del grafico. Stiamo lavorando per due maxischermi, uno sarà sicuro, per ...

Napoli-Inter si gioca al San Paolo : Cambio di rotta per quanto riguarda le voci di una possibile richiesta di spostamento per Napoli-Inter. Al contrario di come annunciato ieri dall’amministratore di Tipiesse ai microfoni di Radio CRC, non ci sarà nessuna variazione, si giocherà allo Stadio San Paolo. Il Commissario straordinario per l’Universiade, Gianluca Basile, ribadisce che non è previsto alcun cambio di sede per la partita di campionato tra Napoli e Inter, in ...

Lavori al San Paolo - sarà chiesto lo spostamento di Napoli-Inter : Napoli Inter spostamento – Proseguono i Lavori allo stadio San Paolo di Napoli, per la sostituzione dei sediolini dell’impianto. Tipiesse è l’azienda che si sta occupando di portare avanti i Lavori di ristrutturazione, a proposito dei quali è intervenuto l’amministratore delegato della società, Carlo Perego. Perego, parlando a Radio Crc, ha avanzato una proposta per […] L'articolo Lavori al San Paolo, sarà chiesto lo ...

Vado : motociclista urtato da un camion - trasportato in codice giallo al San Paolo : Incidente a Vado Ligure in via Piave, un motociclista è stato urtato da un camion cadendo rovinosamente a terra. Sul posto immediato l'intervento dei soccorritori che hanno disposto il trasferimento ...