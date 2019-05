Il piano Salvini : «Crisi dopo il voto e via Conte» : «Con quella dichiarazione, Conte ha firmato il suo suicidio politico, la fine di un contratto tra noi e loro, la consapevolezza che dopo le Europee il primo a rischiare sarà proprio...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - patto di potere in Sicilia : il piano segreto : C'è un patto di potere in Sicilia tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. In vista dei ballottaggi di Caltanissetta e di Gela la Lega e il Movimento 5 stelle stanno preparando un reciproco appoggio politico. A Caltanissetta ad approdare al secondo turno sono stati Michele Giarratana, sostenuto dai parti

Il piano in comune di Salvini e Orbán per un'alleanza tra popolari e destre : Domanda: la Lega pensa a un'alleanza con il Partito popolare europeo dopo le elezioni del 26 maggio? Risposta: «Ci spero. Intanto faccio i migliori auguri agli amici spagnoli, che portino il vento del ...

Il piano Lega-M5s fa rinascere le Province. Di Maio : 'Per me si tagliano - chiedete a Salvini' : Con un progetto che andrebbe a cambiare quanto modificato dalla riforma Delrio, Lega e Movimento 5 stelle sono al lavoro per ripristinare le vecchie Province. A riportare la notizia è il 'Sole24Ore', ...

Mettere i sindaci di tutta Italia contro Salvini - ecco il piano di Orlando sindaco di Palermo : Leoluca Orlando continua a sfidare il ministro Matteo Salvini, questa volta chiama tutti i sindaci d’Italia: “Diventiamo partigiani della Costituzione” Un appello a tutti i sindaci d’Italia a diventare “partigiani della costituzione”. Un appello che la giunta di Leoluca Orlando approverà domani, nel giorno della Liberazione, ma anche e soprattutto nel giorno nel quale il ministro dell’Interno … Continue reading Mettere i ...

"Salva Roma" - Meloni molla Salvini : "Voterò sì" | "La Lega studia nuovo piano" : La leader di Fratelli d'Italia si mette di traverso alla Lega che si oppone al provvedimento. Il vicepremier insiste: "Come Lega stiamo studiando un piano d'azione per un intervento straordinario su Roma Capitale".

"Salva Roma" - Meloni molla Salvini : "Voterò sì"| "Lega studia piano intervento" : La leader di Fratelli d'Italia si mette di traverso alla Lega che si oppone al provvedimento. Il vicepremier insiste: "Come Lega stiamo studiando un piano d'azione per un intervento straordinario su Roma Capitale".

Giovanni Toti - il piano per sciogliere Forza Italia e Fratelli d'Italia : "Con Salvini alleato - non subalterno" : Di andare via da Forza Italia Giovanni Toti ora non ha intenzione. Quel che è certo, però, come ha ribadito al Corriere della sera, è che questa Forza Italia al governatore della Liguria proprio non piace, ma non basta "dare un'imbiancata alle pareti" perché il partito di Silvio Berlusconi torni com

piano B di Salvini? Al voto da solo Ma non sarà lui il killer del governo : "L'unico Piano B che abbiamo è andare alle elezioni politiche da soli". Fonti autorevoli della Lega stroncano i diversi retroscena sui quotidiani che rilanciano l'ipotesi della ricerca di una nuova maggioranza parlamentare in questa legislatura... Segui su affaritaliani.it

La tattica di Di Maio : Salvini vinca le Politiche se vuole governare da solo | E spunta un piano B del centrodestra : Veleni e sospetti tra Lega e 5 Stelle. E dopo Pasqua Conte potrebbe anche non chiedere a Siri di farsi da parte

Roma - il piano di Salvini per conquistare il Campidoglio : già pronto il programma : Il dopo-Raggi a Roma? Uno o più inceneritori realizzati da Acea, tavolini a mo’ di “salotti” nelle vie del centro, lo smantellamento di tutte le piste ciclabili “inutili”. E una “città-Stato” che “liberi” la provincia. Matteo Salvini sembra fare sul serio nel puntare al Campidoglio e, a due anni di distanza dalle elezioni amministrative, ha già pronto un dettagliato programma elettorale. Tanto che i leghisti Romani lo presenteranno proprio in ...

piano Salva-Roma - Salvini : “Non esistono comuni di serie A e di serie B. Default? Mi spaventa sindaco che controlla la città” : “Non esistono comuni di serie A e di serie B”. Matteo Salvini, dopo gli attacchi a Virginia Raggi per il caso degli audio registrati durante gli incontri su Ama e quelli sul decoro urbano della Capitale, torna a ribadire la sua contrarietà alla norma Salva-Roma, operazione sul debito storico annunciata dal Campidoglio e dal viceministro Laura Castelli lo scorso 4 aprile. “Stiamo lavorando a un decreto Crescita e non credo ci ...

'Matteo Salvini sfaticato' : vergogna elettorale di Luigi Di Maio. Il piano segreto e la manina di Travaglio : 'Contro il Matteo 'sfaticato' . La tattica 5 Stelle per le urne', 'la strategia del Movimento per il voto sarà ripetere ovunque che il leghista 'non lavora' e insistere su temi di sinistra come ...

"Matteo Salvini sfaticato" : vergogna elettorale di Luigi Di Maio. Il piano segreto e la manina di Travaglio : "Contro il Matteo 'sfaticato'. La tattica 5 Stelle per le urne", "la strategia del Movimento per il voto sarà ripetere ovunque che il leghista 'non lavora' e insistere su temi di sinistra come diritti civili e ambiente", titola il Fatto quotidiano amplificando il piano d'attacco di Luigi Di Maio&Co