Il piano del Quirinale per votare a settembre

Fiorella : "Dotare Lecce di un piano del commercio e rilanciare i mercati rionali" : Lecce - 'Il commercio è un settore fondamentale dell'economia cittadina e un sindaco ha il dovere di intraprendere ogni iniziativa utile a incentivare e tutelare le imprese, a partire dalle piccole attività commerciali e artigianali, molte delle quali a ...

La scarpa e il corpo nascosto : il piano del killer di Viterbo : Angelo Scarano L'assassino di Nerveo Fedeli ha lasciato il negozio con una scarpa in una busta: l'arma del delitto. Poi è fuggito via Norveo Fedeli, il commerciante di Viterbo ucciso nel suo negozio ha fatto una morte orribile. Dopo il fermo di un sospettato, un 22enne sudamericano, iniziano ad emergere alcuni dettagli sulla dinamica dell'omicidio. Il presunto killer, un ecuadoregno, avrebbe ucciso il negoziante dopo un acceso ...

CasaPound - il piano del Movimento 5 Stelle : 'La sede di Roma in vendita nel 2019' : CasaPound contro tutti, dopo lo stupro il gruppo consiliare di Vallerano attacca stampa e sindaco Ecco allora il piano dei grillini, a cui sta lavorando il viceministro dell'Economia, Laura Castelli. ...

Devastante violenza del Ciclone Fani in India : distruzione totale ma poche vittime grazie ad un ottimo piano di evacuazione [FOTO e VIDEO] : Il Ciclone Fani ha scaricato enormi quantità di pioggia e venti devastanti sull’India orientale, spazzando via innumerevoli case e lasciando le aree costiere in rovina. Ma finora, il bilancio delle vittime del potente Ciclone, che ha colpito lo stato costiero dell’Orissa, è fortunatamente basso: si parla di 12 vittime, un terribile colpo per le famiglie ma un risultato quasi miracoloso rispetto alle decine di migliaia di persone uccise 20 anni ...

Marsala - IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO piano DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE DISMISSIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ART. 58 - : Esitato favorevolmente un atto d'indirizzo proposto dal Consigliere Daniele Nuccio inerente alla delibera approvata Con 17 voti favorevoli, uno contrario e due astenuti, il CONSIGLIO COMUNALE, ...

“Geoff Westley – piano Solo” - il nuovo album del pianista : È uscito "Geoff Westley - Piano Solo - Does what is says on the tin", nuovo album del pianista, compositore e produttore Geoff Westley, una raccolta di quattro composizioni originali interamente scritte ed eseguite da Westley al Pianoforte. L'album, registrato in Inghilterra presso la Menhuin Hall, sarà presentato con un concerto dal vivo mercoledì 8 maggio a Roma, presso l'Alexanderplatz Jazz Club. "'Does what is says on the tin' - racconta ...

Amsterdam - il piano della giunta ‘verde’ : “Dal 2030 in città solo le auto elettriche” : Fuori le auto benzina e diesel da Amsterdam entro il 2030. È questa la proposta della giunta della capitale olandese, giudata dalla sindaca Femke Halsema. La volontà del governo cittadino – che dovrà essere approvata in consiglio e sarà sottoposto a consultazione pubblica – è contenuta nell’Actieplan Schone Lucht, ovvero il piano di azione per l’aria pulita che progetta le nuove regole che la città intende mettere in ...

Lettere a Tito n. 245. Intervista di Maurizio d'Ottavio a Mimmo Lanciano sullo spopolamento per Primo piano Molise del 30 aprile 2019 pagina ... : Caro Tito, Maurizio d'Ottavio è un giovane giornalista professionista di Agnone del Molise, la cittadina montana, in provincia di Isernia, conosciuta come "paese delle campane" dove sono residente. E' ...

Benzodiazepine al figlio di cinque anni - il folle piano della mamma sventato dai carabinieri : Dopo aver somministrato una massiccia dose di farmaci al bimbo, la donna si era messa al volante. E' stata rintracciata dai...

Pensione sociale 2019 : aumento assegno con l’Isee - il piano del governo : Pensione sociale 2019: aumento assegno con l’Isee, il piano del governo aumento Pensione sociale 2019, cosa ha in mente il governo Le pensioni sono certamente uno degli argomenti più centrali del dibattito pubblico italiano degli ultimi mesi. Per esempio moltissima attenzione è assorbita dalla cosiddetta Quota 100. Misura che potrebbe e dovrebbe essere il primo tassello del superamento della riforma Fornero promesso dai due principali ...

Giro d’Italia 2019 : il piano di Vincenzo Nibali. Limitare i danni nelle cronometro e poi puntare sui tapponi alpini della terza settimana : Vincenzo Nibali torna al Giro d’Italia con un chiaro obiettivo: conquistare per la terza volta in carriera la Maglia Rosa. Lo Squalo, dopo aver saltato l’appuntamento lo scorso anno per concentrarsi sul Tour de France, andato poi non certo come sperato, è pronto a calcare nuovamente il palcoscenico della Corsa Rosa per fare gioire i tifosi italiani. Nibali è sempre salito sul podio nelle ultime cinque edizioni in cui ha partecipato, ...

Roma - piano speciale Ama di pulizia per il concerto del primo maggio : Ama, d'intesa e in coordinamento con l'amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un Piano operativo speciale di pulizia in occasione

Milano. Approvato il nuovo piano di sviluppo del welfare : Un documento che descrive le trasformazioni demografiche e sociali degli ultimi anni, racconta il lavoro che è stato svolto e