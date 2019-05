Il Gene che gli Anunnaki non diedero all’uomo

Joana Baptista - la startupper 17enne che crede nella sua Generazione : "Noi giovani dobbiamo mobilitarci anche nella tecnologia" : A 17 anni è già fondatrice di tre startup, un techpodcast e una rivista di economia. crede nell'apprendimento costante e infatti, nonostante gli esami in vista tra due mesi, altri progetti di ...

Telethon e Uildm - i Cuori di biscotto per le malattie Genetiche rare : Torna il 4 e il 5 maggio la campagna di primavera della Fondazione Telethon e Uildm, l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare. In oltre 1.600 piazze italiane saranno di nuovo protagoniste le«mamme e i papà rari», come le chiama la campagna, cioè quei genitori che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei propri figli. Gli italiani troveranno in strada e in piazza i banchetti dove i volontari – anche di Avis ...

La Difesa indaga sul Generale che il 25 aprile lasciò la festa : Chiara Giannini Le offese dell'Anpi al generale di brigata Paolo Riccò La Difesa ha aperto un'istruttoria formale nei confronti del generale di brigata dell'Esercito Paolo Riccò, che lo scorso 25 aprile abbandonò a Viterbo la cerimonia per le celebrazioni in occasione della festa della Liberazione, in seguito agli attacchi del presidente locale dell'Anpi Roberto Mezzetti. Da quanto si apprende, la richiesta sarebbe partita ...

La Difesa indaga sul Generale che il 25 aprile lasciò la festa : Chiara Giannini Le offese dell'Anpi al generale di brigata Paolo Riccò La Difesa ha aperto un'istruttoria formale nei confronti del generale di brigata dell'Esercito Paolo Riccò, che lo scorso 25 aprile abbandonò a Viterbo la cerimonia per le celebrazioni in occasione della festa della Liberazione, in seguito agli attacchi del presidente locale dell'Anpi Roberto Mezzetti. Da quanto si apprende, la richiesta sarebbe partita ...

Una Vita anticipazioni : ARTURO smaschera il Generale ZAVALA : La storyline di Una Vita che ha come protagonisti ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) e Silvia Reyes (Elia Galera) verrà scombussolata da un improvviso colpo di scena: la donna, che è una spia al servizio della casata reale, dovrà infatti sposare il generale Fernando ZAVALA (Ramon Rados) per impedire che Alfonso XII, il futuro monarca, venga ucciso prima di salire sul trono. ARTURO, col passare dei giorni, si renderà però conto che la donna, che ...

Perché i BTp restano dipendenti dalla Generosità della Bce : Sull'andamento dello spread c'è una variabile monetaria che potrebbe fare la differenza: il piano Tltro di finanziamenti agevolati al settore bancario deciso dalla Bce i cui dettagli sono attesi ai primi di giugno...

Gli errori scientifici di He Jiankui - che ha modificato Geneticamente due bambine : (foto: Westend61 via Getty Images) Nel novembre 2018 l’annuncio del genetista cinese He Jiankui ha lasciato senza parole gli scienziati e gli eticisti: He aveva spiegato di aver modificato attraverso la tecnica di editing genetico Crispr-Cas9 il dna di alcuni embrioni. Da questa operazione sono nate due gemelline, a detta del genetista teoricamente rese immuni dall’infezione da hiv, mediante la disattivazione di un gene. In seguito a ...

Perché i BTp restano dipendenti dalla Generosità della Bce : Sull'andamento dello spread c'è una variabile monetaria che potrebbe fare la differenza: il piano Tltro di finanziamenti agevolati al settore bancario deciso dalla Bce i cui dettagli sono attesi ai primi di giugno...

Rod Rosenstein - vice-procuratore Generale degli Stati Uniti - ha detto che si dimetterà a maggio : Il vice-procuratore generale degli Stati Uniti, Rod J. Rosenstein, ha annunciato che si dimetterà a metà maggio. L’amministrazione del presidente Donald Trump ha fatto sapere che Rosenstein sarà sostituito dall’attuale vice-segretario ai Trasporti, Jeffrey A. Rosen. Le dimissioni di Rosenstein

Per la Festa della Mamma - Cuori di Biscotto nelle piazze italiane per sostenere la ricerca sulle malattie Genetiche rare : In più di 1.600 piazze in tutta Italia saranno di nuovo protagoniste le “mamme rare” che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei loro bambini: il 4 e il 5 maggio torna infatti “Io per lei”, la campagna di primavera di Fondazione Telethon e UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone con patologie ...

Sea Hero Quest VR è un gioco che ha Generato dati sulla demenza e l'alzheimer equivalenti a 15.000 anni di ricerca in laboratorio : Nel nostro articolo Come i videogiochi VR esplorano i sintomi e la frustrazione delle malattie neurologiche abbiamo discusso del ruolo che il nostro medium preferito può assumere rivelandosi uno strumento inestimabile anche in ambiti che vanno al di là dell'intrattenimento.Proprio in quel filone di produzioni si inserisce anche Sea Hero Quest VR, un'opera che non è solo un videogioco ma che è stato sviluppato per aiutare a identificare i ...

Migranti - non bastano più formule Generiche per giustificare i rimpatri. Per me questa è civiltà : Sono passati 42 anni da quando Mohamed Alì si rifiutò di andare a combattere in Vietnam, accettando l’arresto, la prigionia e la perdita del titolo di campione del mondo. Quel gesto indusse molta gente a riflettere e forse qualcuno cambiò anche idea sulle regole vigenti e sul pensiero mainstream. Oggi un altro Alì, certo meno famoso del grande pugile di Louisville ma non meno convincente, in qualche modo è riuscito a far cambiare idea ...

Sebastian Vettel F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Non mi identifico in una Generazione che condivide tutto in ogni momento” : Sebastian Vette e Lewis Hamilton, i due opposti. Non è certo una novità definirli in maniera antitetica: da un parte l’estroverso britannico che ama interagire con il web e dall’altra il teutonico che tiene molto alla propria riservatezza. Nel corso del weekend a Baku, quarto round del Mondiale 2019 di Formula Uno, l’intervista a Sky Sport UK evidenzia questo aspetto riguardante il privato del tedesco. “Non riesco proprio ...

Mantova. I valori dell’Europa oggi : ne parla il Generale che difese Sarajevo : A pochi giorni dalla ricorrenza e dalle celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione, l’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea organizza