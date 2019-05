Il dramma sulla strada in Sardegna e ora la maratona di New York con gli

Taranto - dramma sulla litoranea : cadono in moto - Maria muore a 28 anni - fidanzato grave : La vittima dell'incidente stradale è la 28enne Maria Mandurino. Per lei inutili i soccorsi medici. Trasportato d'urgenza e ricoverato in gravissime condizioni in ospedale invece il fidanzato. Entrambi avrebbero fatto un volo di diversi metri prima di cadere rovinosamente sull'asfalto. I caschi che entrambi indossavano non sono stati sufficienti.Continua a leggere