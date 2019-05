Il corpo del Cav e l' attesa di una Forza Italia in cerca d' autore

Vestiti intelligenti che regolano la temperatura del corpo per non avere mai né caldo né freddo : Un gruppo di ricercatori dell’Università della California ha sviluppato un materiale dinamico, ispirato alle cosiddette “coperte spaziali”, capace di regolare a piacimento la temperatura corporea. Per chi si sta chiedendo a cosa potrebbe servire quest’idea, la risposta più semplice è di guardarsi attorno in ufficio. Parte dei colleghi ha sempre freddo, parte ha sempre caldo, e la regolazione del termostato è probabilmente ...

il re della Thailandia Vajiralongkorn sposa Suthida : la sua guardia del corpo che da hostess è diventata regina - Sky TG24 - : Nella cerimonia a Bangkok, il sovrano bagna la fronte con l'acqua sacra alla sua nuova consorte. Suthida, quarta moglie del monarca, era una ex assistente di volo della compagnia Thai Airways e la ...

Una Vita - spoiler : Jaime muore per colpa del figlio - Ursula nasconde il corpo : Samuel si macchierà di un orribile omicidio. Le anticipazioni di Una Vita, in programma nei prossimi mesi in Italia svelano che il marito di Blanca ucciderà Jaime dopo essere stato colto da un raptus di follia con la complicità di Ursula. Blanca, invece, si ricongiungerà con Diego dopo l'arresto. Una Vita: Jaime smaschera il figlio e Ursula Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda nei prossimi mesi annunciano la morte di ...

Emiliano Sala - due arresti per la diffusione delle foto del corpo del calciatore [DETTAGLI] : La polizia britannica ha arrestato due persone con l’accusa di aver diffuso le foto del corpo di Emiliano Sala, vittima di un incidente aereo il 21 gennaio scorso. Si tratta di una donna di 48 anni e un uomo di 62 del Witshire, sudovest dell’Inghilterra, che poi hanno ottenuto la libertà condizionale, con l’accusa di accesso non autorizzato a materiale informatico e comunicazioni malevole. Le foto pubblicate in rete erano ...

Donare corpo post mortem - ok del Senato : Roma - L'Assemblea del Senato ha approvato il Ddl 733-122-176-697 'Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica' con 220 voti favorevoli, nessun contrario e 1 astenuto. Il testo passa ora alla Camera. Un provvedimento "importante - ha sottolineato Giuseppe Pisani (M5S), relatore del provvedimento - che punta a migliorare la formazione dei ...

Il Senato ha approvato un disegno di legge per la donazione del corpo post mortem : L'aula del Senato ha approvato all'unanimità con 220 sì e un astenuto il ddl che contiene norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica. Il provvedimento adesso passa all'esame dell'aula della Camera per il via libera definitivo.

Kate Middleton e il principe Harry sono sempre complici : il linguaggio del corpo non mente : Anzac Day, Harry e Kate Middleton insieme Anzac Day, Harry e Kate Middleton insieme Anzac Day, Harry e Kate Middleton insieme Anzac Day, Harry e Kate Middleton insieme Anzac Day, Harry e Kate Middleton insieme Anzac Day, Harry e Kate Middleton insieme Anzac Day, Harry e Kate Middleton insieme Un’amicizia sincera e di lunga data. Se i fratelli William e Harry sono apparsi «freddi» e «distaccati» alla messa di Pasqua, il rapporto tra il più ...

Bari - corpo senza vita di un 42enne sui binari della stazione di Mola : probabile suicidio : Circolazione interrotta per due ore questa mattina sulla tratta ferroviaria Lecce-Bari, precisamente alla stazione di Mola di Bari, cittadina non lontana dal capoluogo pugliese, dove intorno alle 5:50 di stamane è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 42 anni, le cui generalità non sono state ancora rese note. La vittima è stata trovata esanime sui binari. Non si conoscono ancora le reali cause che hanno portato al decesso del ...

Azimut Holding - FT non convinta della nuova corporate governance : Nel suo commento, FT scrive che le leadership congiunte nel mondo del risparmio gestito non sono così diffuse e popolari presso gli investitori e gli specialisti di governance per gli scontri ...

Emiliano Sala - le foto del corpo del calciatore diffuse sui social : la polizia indaga : Non c'è pace per la famiglia di Emiliano Sala , attaccante del Cardiff morto lo scorso 21 gennaio in seguito a un incidente aereo nella Manica. Venerdì 26 aprile il padre del calciatore , Horacio Sala,...