Il Celtic come la Juventus | ottavo titolo consecutivo | è grande festa

(Di sabato 4 maggio 2019) Ilcontinua il dominio i Scozia, è infatti campione per la 50esima volta nella sua storia, conquistato l’, propriolache ha vinto con ampio margine il campionato di Serie A. Netto 3-0 per ilnella gara contro l’Aberdeen, successo che permette di festeggiare con ben due giornata d’anticipo sui Rangers a cui non basterebbe vincere domani contro l’Hibernian. Adesso ilha unachance, concludere la stagione con il ‘treble’, già vinta la Coppa do lega, il 25 maggio avrà l’occasione di alzare la Fa Cup, di fronte gli Hearts in un match che preannunciaspettacolo.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo Illa, èCalcioWeb.

