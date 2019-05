Il cardinale Sepe sulla sparatoria a Napoli | Il sangue innocente grida

huffingtonpost

(Di sabato 4 maggio 2019) “Ilvendetta al cospetto di Dio”, ha detto ilCrescenzioall’inizio della funzione religiosa per San Gennaro che si sta tenendo nel Duomo di. Il riferimento è allaavvenuta il 3 maggio nel quartiere Vasto della città nel quale sono rimaste ferite tre persone. Tra loro una bambina di 4 anni, in gravi condizioni.“Il Signore perdoni anche tutte le nostre manchevolezze”, ha continuato.Un riferimento poi ai molti atti violenti che si ripetono in città: “Questa nostra città è tanto bella quanto martoriata, purtroppo questi atti criminali avvengono a ripetizione”. Ilha esortato a “non cedere a qualsiasi forma di violenza e sopraffazione”. Un appello poi ai malavitosi: “Faccio infine un richiamo a questi poveri uomini ...

