Il caporedattore della Tgr Emilia rimette il mandato dopo il servizio su Predappio

Il caporedattore della Tgr Emilia Romagna rimette il mandato dopo il servizio su Predappio : Ha rimesso il mandato il caporedattore del Tg3 Emilia Romagna, Antonio Farnè, dopo le polemiche per il servizio andato in onda domenica 28 aprile sulla commemorazione di Benito Mussolini a Predappio. Lo rende noto la Rai in un nota: “Il direttore Alessandro Casarin - si legge - ha accolto questa decisione e ha affidato l’interim della redazione Emilia Romagna a Ines Maggiolini, già capo redattore Tgr Lombardia, e ...