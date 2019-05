Il capo redattore della Tgr Emilia-Romagna rimette il mandato dopo il servizio su

Servizio sui nostalgici a Predappio - si dimette il caporedattore del Tgr Emilia Romagna : Il deputato del Pd Anzaldi aveva definito il video "un'apologia del fascismo"

Il caporedattore della Tgr Emilia Romagna rimette il mandato dopo il servizio su Predappio : Ha rimesso il mandato il caporedattore del Tg3 Emilia Romagna, Antonio Farnè, dopo le polemiche per il servizio andato in onda domenica 28 aprile sulla commemorazione di Benito Mussolini a Predappio. Lo rende noto la Rai in un nota: “Il direttore Alessandro Casarin - si legge - ha accolto questa decisione e ha affidato l’interim della redazione Emilia Romagna a Ines Maggiolini, già capo redattore Tgr Lombardia, e ...

Rai - servizio Tgr su commemorazione a Predappio senza contraddittorio : si è dimesso caporedattore Emilia-Romagna : Dopo le polemiche successive alla messa in onda di un servizio del Tgr sulla commemorazione a Predappio della morte di Benito Mussolini Antonio Farnè, caporedattore del Tg3 Emilia Romagna, ha dato le sue dimissioni. Il servizio di due minuti nell’edizione delle 19.30 del telegiornale regionale della Rai, senza contraddittorio né contestualizzazione con 300 fascisti tra tricolori, aquile e cimeli del regime, aveva scatenato anche la ...