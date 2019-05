Il capitale della mafia di Gianluca Di Feo da Repubblica it

Pristina - capitale del Kosovo - sarà la città della edizione 2022 di Manifesta : Inoltre, il Kosovo non si trova solo all'interno del suo territorio sovrano, ma si Manifesta in una vivace diaspora in tutto il mondo" . Pristina quindi si presta a essere, per Manifesta, un ...

Matera capitale della Cultura 2019 - il binomio arte e bellezza : arte e bellezza. Su questo binomio è incentrato il nuovo appuntamento con “Tele Matera 2019”, il programma di Rai Cultura dedicato alla Capitale Europea della Cultura, in onda domenica 28 aprile alle 19.30 su Rai Storia. Tra gli ospiti di Edoardo Camurri, Arianne Bieou , Cultural manager di “Circus +”, che vede coinvolti 10 nazioni, 23 compagnie, 112 artisti, con l’obiettivo di traghettare lo spettacolo circense dalla tradizione al futuro: ...

Maratona Londra 2019 - duello spaziale tra Kipchoge e Mo Farah. Gara stellare tra le meraviglie della capitale : La Maratona di Londra 2019, in programma domenica 28 aprile, si presenta come uno degli eventi di punta della stagione di atletica leggera. La tradizionale 42 km per le vie della capitale britannica si preannuncia altamente equilibrata e avvincente visto il parterre di lusso che si presenterà al via, una sfilza di top players pronti a fronteggiarsi in un corpo a corpo di altissima intensità. Il percorso è molto filante e veloce, potrebbe ...

Padova capitale della scienza e dell'innovazione : ... trasformando la città nel capoluogo del sapere scientifico e della divulgazione e aprendo al pubblico i luoghi della scienza. La manifestazione " promossa da Comune di Padova e ItalyPost, con il ...

Far East Film Festival - Udine capitale della nuova Via della Seta : Dal 26 aprile al 4 maggio , Udine diventa per la 21a volta la capitale del cinema asiatico con la più grande rassegna cinematografica al mondo dedicata all'estremo oriente: il Far East Film Festival , ...

Livorno capitale della Cultura. Via al bando per i progetti : L'amministrazione comunale ha lanciato nella mattina di mercoledì 24 aprile l'avviso per la presentazione di proposte a sostegno della candidatura della

La Pasqua vista da Matera - capitale europea della cultura : I riti Pasquali in Europa visti da Matera, capitale europea della cultura, con i servizi della redazione lucana della Tgr, aprono la puntata di “RegionEuropa”, il settimanale glocal europeo della Testata Regionale curato da Dario Carella, in onda domenica 21 aprile alle 11.30 su Rai3 e in live streaming su RaiPlay. In sommario, inoltre, da Strasburgo e da Bruxelles l’ultima sessione della legislatura del Parlamento Europeo, con il notiziario e ...

Pasqua : tutto esaurito a Matera - capitale europea della Cultura 2019 : “tutto esaurito” per il Ponte di Pasqua nella suggestiva Matera, Capitale europea della Cultura 2019: sono state tante le presenze anche nei giorni scorsi, in occasione delle rappresentazioni e delle mostre legate ai riti della Settimana Santa, soprattutto nei rioni Sassi e nel parco rupestre, luoghi che hanno ospitato produzioni di grandi film come “Il Vangelo Secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini e “The ...

Parma capitale italiana della cultura : 251 progetti presentati dalla città : Dal 20 al 22 giugno l'anteprima: spettacoli, concerti e musei aperti. La mostra Time Machine inaugurerà l'anno della cultura a gennaio 2020...

Mariagrazia Cucinotta a Matera : capitale della Cultura : Mariagrazia Cucinotta, Lorenzo Muscoso e Giovanni Verga rappresentano la Sicilia nella capitale della Cultura a Matera

Escalation violenza in Libia : Haftar bombarda a est della capitale - Tripoli risponde. Oltre 200 morti - saliti a 25mila gli sfollati : I caccia di Khalifa Haftar hanno effettuato due raid nel corso della notte sul fronte orientale di Wadi Rabie, circa 30km a est di Tripoli, e su Suani beni Adem, 25 km a sudovest della capitale. A Wadi Rabie, il bilancio e' di 4 morti e 6 feriti tra le file dei militari fedeli al governo di unita' nazionale guidato da Fayez al Sarraj. Secondo alcuni osservatori, potrebbe trattarsi dei segnali di preparazione dell'attacco delle milizie del ...

Gatteo capitale del liscio - per il contest arrivano le telecamere Rai della Vita in diretta : Gatteo Mare, con l'avvicinarsi dell'estate si prepara infatti ad accogliere i tanti turisti durante la stagione estiva con decine di spettacoli delle varie orchestre che trasmettono nel nome della ...

Comune di Rotondella 20 aprile 2019 capitale per un giorno : Giovanni Oliva, per proseguire con un Focus su Arte, Committenza ed Economia e una Tavola Rotonda a cura di Ellequadro documenti con la partecipazione di Tiziana Leopizzi, Paola Boschieri, Augusto ...

Roma - Virginia Raggi spiega la questione del debito della capitale con le molliche di pane : “Salvini hai capito?” : “Chiariamolo ancora una volta. Non facciamo sborsare un euro in più allo Stato e alle altre amministrazioni per il vecchio debito di Roma. Anzi facciamo risparmiare agli italiani e ai Romani 2,5 miliardi di euro, tagliando i folli tassi di interesse delle banche su quei 13 miliardi di debito che hanno fatto le precedenti amministrazioni di Roma”. Virginia Raggi posta un breve video sulla sua pagina Facebook rispondendo direttamente ...