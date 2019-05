Icardi | nuovo attacco da parte della Curva Nord

Icardi-Juventus - la pista non tramonta : ecco il nuovo prezzo! : ICARDI JUVENTUS- Mauro Icardi in maglia bianconera? La sensazione è che la pista non sia del tutto tramontata, anche perchè, come noto, difficilmente l’attaccante argentino deciderà di restare all’Inter. Ovviamente tutto potrebbe dipendere dal finale di stagioni, dalle mosse della dirigenza nerazzurra, e soprattutto sulla conferma o meno di Spalletti sulla panchina dell’Inter. La Juventus […] More

Inter - continua il gelo Curva Nord-Icardi. Il nuovo comunicato : Inter, continua il gelo Curva Nord-Icardi. Il nuovo comunicato Nonostante l’ottima prestazione fornita al suo rientro nel turno infrasettimanale, Mauro Icardi è ancora nel mirino della Curva Nord. Durante la trasferta di mercoledì scorso in casa del Genoa al Ferraris, nella quale l’ex capitano nerazzurro ha siglato un gol su calcio di rigore ed uno splendido assist per Perisic, i supporters più caldi della Curva Nord Interista ...

Inter-Icardi : il nuovo comunicato della Curva Nord : “Non lo contesteremo” : INTER ICARDI – E’ tornato in campo, è tornato al gol, ma Mauro Icardi non ha smesso di far parlare di se. L’attaccante argentino rimane sempre al centro del gossip calcistico e i tifosi hanno ancora da ridire sul suo conto. E così, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta(quanto mai pesante in chiave Champions) gli interrogativi […] L'articolo Inter-Icardi: il nuovo comunicato della Curva Nord: “Non lo ...

Curva Nord Inter - nuovo comunicato contro Icardi : “Wanda rideva dopo la Lazio…” : Inter, la Curva Nord continua la propria crociata contro Mauro Icardi e Wanda Nara: “speculazione bella e buona” Sanare il rapporto tra la Curva Nord dell’Inter e Mauro Icardi sembra essere impossibile. dopo una prima nota dei giorni scorsi, la Curva è tornata a parlare per chiarire alcuni aspetti della questione, prendendo le distanze dal calciatore dopo quanto accaduto. Di seguito la nota della Curva: “PUNTUALIZZAZIONE ...

Inter-Lazio : Arriva il nuovo strappo tra Icardi e la società : Venerdì pomeriggio, Luciano Spalletti riunisce la squadra in sala video per preparare la partita con la Lazio. Ci sono tutti, anche Mauro Icardi ovviamente.Così l’allenatore coglie l’occasione e chiede all’ex capitano se abbia qualcosa da dire ai compagni. Maurito replica, parola più parola meno: «Ho già parlato con lei e con la società, non devo fare altro». Fine. Anzi, forse l’inizio di un nuovo strappo tra Icardi e l’Inter.Eccolo, il ...

Spalletti non convoca Icardi : «È come se fosse un nuovo arrivo» : Luciano Spalletti non convoca Mauro Icardi per Inter-Lazio e svela definitivamente chi è stato il responsabile della rottura prolungata con il giocatore argentino. come scritto qualche settimana fa dal quotidiano la Repubblica che riportò una reazione violentissima da parte del tecnico toscano nei confronti di Icardi che da capitano stava difendendo i compagni dalle accuse del tecnico. «come ho trovato Icardi? È come se fosse un calciatore ...

Inter - Spalletti in conferenza : 'Icardi non convocato. È un calciatore nuovo' : Giorno di vigilia in casa nerazzurra. Domani, nel posticipo della 29esima giornata di Serie A, l'Inter affronterà la Lazio. A presentare la sfida, Luciano Spalletti in conferenza stampa: 'I ...

Inter - caso Icardi : l’argentino è di nuovo in gruppo. Le ultime : Inter, caso Icardi: l’argentino è di nuovo in gruppo. Le ultime Una telenovela infinita quella fra l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi e la società nerazzurra. Il numero nove della Beneamata è sceso l’ultima volta in campo lo scorso 13 febbraio. Ben 36 i giorni in cui Luciano Spalletti ha dovuto sopperire come ha potuto all’assenza dell’ormai ex capitano. Ma nelle ultime ore ci sarebbero stati dei nuovi, ...

L'Inter ha di nuovo Icardi : rieccolo in gruppo alla Pinetina : TORINO - Wanda Nara l'aveva annunciata in tv, la pace tra Icardi e l' Inter è stata ratificata. L'argentino oggi ha rotto il 'digiuno' dopo più di un mese, è del 13 febbraio la rottura in seguito alla ...

Armistizio Inter-Icardi. Mauro di nuovo in campo - ma il futuro è scritto : Mauro Icardi torna in campo. L'argentino oggi si allenerà nuovamente con i compagni 36 giorni dopo lo strappo del 13 febbraio e il caso della degradazione da capitano. Ecco il segnale che l'Inter si ...

Rinnovo Icardi : ecco il nuovo scenario - le ultimissime : Rinnovo Icardi- Dopo il ritorno a sorpresa di Mauro Icardi in gruppo, restano da valutare i nuovi sviluppi sul possibile e potenziale Rinnovo contrattuale dell’attaccante argentino in maglia nerazzurra. Ora come ora, la sensazione è che le pratiche del prolungamento contrattuale verranno messe da parte, almeno fino al termine della stagione. Icardi potrà tornare ad […] L'articolo Rinnovo Icardi: ecco il nuovo scenario, le ultimissime ...

Scambio Icardi-Dybala - attenzione al retroscena : il nuovo scenario! : Scambio ICARDI DYBALA- La Juventus starebbe analizzando attentamente l’opportunità di mettere in atto un ipotetico Scambio tra Dybala e Icardi. Un’idea nata dopo gli attriti tra il centravanti nerazzurro e l’Inter e quell’interesse reale e concreto già manifestato nella scorsa estate e confermato dallo stesso Paratici. Icardi alla Juventus, Dybala all’Inter: questa la pazza idea […] More

Wanda Nara - nuovo post criptico sui social : c’entra Icardi? : Wanda Nara continua con la sua ondata di post social pungenti, non è mai chiaro però con chi ce l’abbia la showgirl argentina Wanda Nara continua nella propria crociata sui social, con post a volte criptici poco comprensibili. Anche oggi la moglie di Mauro Icardi ha voluto mandare un messaggio su Twitter, senza chiarire però chi sia finito nel suo mirino questa volta: “Non permettere che niente e nessuno detti i tuoi prossimi passi. ...

Lautaro Martinez - dal sì di Milito a 'nuovo Icardi' : così si è preso l'Inter e il derby : Uno grande sportivo lo vedi dai dettagli: "Ho sempre studiato, volevo finire la scuola senza lasciare le cose a metà" . così è stato, anche se ha intrapreso un'altra strada. Quella dei sogni. Oggi ...