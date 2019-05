Higgins-Trump | Finale Mondiali snooker 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv Il

oasport

(Di sabato 4 maggio 2019) Siamo giunti all’atto conclusivo: saranno lo scozzese Johne l’inglese Judda giocarsi ladeidi, che si concluderanno lunedì 6 maggio. Si tratta della stessadel 2011, quando a prevalere fu lo scozzese: avverrà un simbolico passaggio di consegne tra i due? Tra 48 ore lo sapremo.Lasi giocherà in quattro sessioni, spalmate su due giorni di sfide, e sarà giocata al meglio dei 35 frames. La diretta tv dell’evento sarà affidata integralmente ad Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile attraverso Eurosport Player. Di seguito il programma completo delladeidi(al meglio dei 35 frames)John(Scozia) – Judd(Inghilterra)Domenica 5 maggio ore 15.00 Prima sessione (8 frames) ore 20.00 Seconda sessione (9 frames)Lunedì 6 ...

