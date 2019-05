Guillermo Mariotto Ballando | “Provo uno strano affetto per i colleghi giurati | prima no”

Antonio razzi contro Guillermo Mariotto : “Io un caso di demenza senile? Deve chiedermi scusa” : Dopo l’eliminazione nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Antonio razzi e la sua insegnante Ornella Boccafoschi sono stati ospiti di Caterina Balivo a Vieni da Me dove hanno commentato quanto accaduto. A far discutere è stato infatti il duro giudizio della giuria in particolare nei confronti dell’ex politico che si è beccato dei 3 da parte di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith. Più clemente Selvaggia ...

Ballando con le Stelle - Guillermo Mariotto e la profezia-horror su Notre-Dame : 'Ora l'Apocalisse' : Dietro l'incendio che ha devastato Notre Dame, secondo il giudice di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto, c'è un terribile presagio sul futuro del genere umano. Intervistato dall' Adnkronos , ...

Guillermo Mariotto : “Il fuoco a Notre Dame è un segnale dell’Apocalisse” : “Ormai Parigi è la città del fuoco. Dalle banlieues e dai sobborghi della capitale, dove venivano distrutte e incendiate le macchine, sino ai ‘gilets jaunes’ che hanno devastato le capitale e le altre città della Francia. E oggi la cattedrale di Notre Dame. E poi la guglia che cade. Come una croce di fuoco. Segnali divini, dell’Apocalisse imminente”. A parlare così è Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le ...

Guillermo Mariotto confessa : “Dovevo fare sesso 3 volte al giorno con persone diverse” : “Amavo il sesso in maniera così spudorata che poi mi sono stancato. A furia di ‘ci do, che ci do, che ci do..’” . A rivelarlo è Guillermo Mariotto, lo stilista storico giudice di Ballando con le Stelle, in un’intervista a Un giorno da Pecora su Rai Radio1 in cui ha parlato del suo rapporto con il sesso, oltre che dei suoi esordi nella storica trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci. “Per me il sesso era una ...

Guillermo Mariotto : "Il sesso era la mia ossessione. Tre volte al giorno con persone diverse" : Non si risparmia Guillermo Mariotto, il giudice di Ballando Con Le Stelle che ospite al programma radio Un giorno da Pecora su Rai Radio 1 ha raccontato senza esitazione di una delle sue più grandi ossessioni: il sesso. "Avevo dichiarato di amare il sesso in maniera spudorata perché è vero, lo amavo. Ora ho smesso. Kaputt, fine. Da novembre dello scorso anno. Ormai ho 53 anni. Amavo il sesso in maniera così maniacale che poi mi sono ...

Guillermo Mariotto : "Ho chiuso col sesso - ma ho fatto un sogno erotico con la Lucarelli" : Lo stilista e giudice di 'Ballando con le stelle' rivela: "Eravamo nudi e lei mi batteva sul sedere la paletta dei voti con...

Antonio Razzi : frecciatina a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto : Ballando con le Stelle: Antonio Razzi commenta Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto Antonio Razzi non demorde dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle 2019. L’ex senatore ha ottenuto dei voti molto bassi, tra cui due zero dai giurati Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. “Li voglio invitare a ballare, voglio vedere di cosa sono […] L'articolo Antonio Razzi: frecciatina a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto ...

La prova del cuoco : Anche Stefania Orlando e Guillermo Mariotto nella giuria della ventinovesima settimana (Anteprima Blogo) : Oggi parte la ventinovesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con una nuova veste e con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla ...

Guillermo Mariotto : fidanzato - vita privata - carriera e azienda del giudice di Ballando con le Stelle : Guillermo Mariotto: fidanzato, vita privata, carriera e azienda del giudice di Ballando con le Stelle Chi è il giurato di Ballando con le Stelle Tra i giudici più amati a Ballando con le Stelle, il celebre talent show dedicato al ballo condotto da Milly Carlucci, c’è senz’altro Guillermo Mariotto. Nato a Caracas nel gennaio del 1966, Mariotto è un noto personaggio televisivo naturalizzato italiano. Scopriamo di più sul popolare ...

