Guendalina Canessa | ' I miei amici dicono che Michael è gay Terlizzi sbotta | GF 16

Grande Fratello. Michael Terlizzi gay? Guendalina Canessa svela qualcosa a Cristian Imparato…Leggi le sue parole : Outing nella casa del Grande Fratello, ieri notte Guendalina Canessa e Cristian Imparato erano insieme ed hanno iniziato a parlare dell’orientamento sessuale di Michael Terlizzi. La donna pare abbia fatto una confessione davvero poco elegante... L'articolo Grande Fratello. Michael Terlizzi gay? Guendalina Canessa svela qualcosa a Cristian Imparato…Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Guendalina Canessa : "Ho bruciato tutti i miei soldi" : ' Quando sono uscita dal Grande Fratello ho passato un periodo che mi chiedevano una foto anche mentre mangiavo, le facevo addirittura con il boccone in bocca. Il mio unico rimpianto è di non aver ...

GF16 - Francesca De Andrè e Guendalina Canessa : pace fatta! : Grande Fratello 16, l’ingresso di Guendalina è stato scoppiettante, i rapporti con la De Andrè non sono sembrati dei migliori, ma adesso… Che i rapporti tra Francesca De André e Guendalina Canessanon fossero tra i migliori, lo abbiamo capito tutti guardando l’ultima diretta del GF 16. Le due, che entrambe hanno avuto in passato una relazione con … Continue reading GF16, Francesca De Andrè e Guendalina Canessa: pace fatta! at ...

Grande Fratello 16 - arrivano le scuse di Guendalina Canessa a Francesca De Andrè : Dopo il suo ingresso inferocito nella Casa del Grande Fratello, la nuova concorrente Guendalina Canessa ha avuto modo di chiarirsi con la sua rivale Francesca De Andrè. Le due donne si conoscono da parecchi anni perché Guendalina Canessa è l'ex moglie di Daniele Interrante, dal quale ha avuto una figlia, quest'ultimo per molti anni è stato fidanzato con la De Andrè, conosciuta mentre stava ancora con sua moglie, e secondo la Canessa proprio ...

