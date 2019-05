Griglia di partenza MotoGP | Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 | Quartararo è in pole

MotoGp Jerez - Griglia di partenza : pole Quartararo - Rossi tredicesimo : Jerez - Fabio Quartararo da record nelle qualifiche per il Gp di Jerez . Il francese, rookie della MotoGp, ha ottenuto la sua prima pole della categoria e partirà davanti a tutti, grazie al miglior ...

MotoGp - prima fila inedita in Spagna con Quartararo davanti a tutti : la Griglia di partenza del Gp di Jerez : Il pilota francese conquista la prima pole in MotoGp battendo il record di precocità di Marquez, che chiude terzo dietro a Morbidelli Grande giornata a Jerez per il team SIC Petronas Yamaha, riuscito sorprendentemente a piazzare i propri due piloti davanti a tutti in qualifica. AFP/LaPresse Fabio Quartararo fa segnare il miglior tempo ottenendo la prima pole in carriera, battendo tra l’altro il record di precocità di Marc Marquez. Il ...

Griglia di partenza F1 - Risultato Qualifiche GP Azerbaijan 2019. Valtteri Bottas in pole davanti ad Hamilton ed a Vettel. Leclerc nono contro le barriere! : Valtteri Bottas (1’40″495) stupisce tutti e conquista la pole-position del GP di Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il finlandese, nell’ultimo tentativo, ha preceduto tutti, mettendosi alle spalle il compagno di squadra Lewis Hamilton (1’40″554) e il tedesco Sebastian Vettel (1’40″797). Brutto errore del monegasco Charles Leclerc che nel Q2 è andato contro le barriere, concludendo ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : Antonio Giovinazzi penalizzato di 10 posizioni in Griglia di partenza. Sostituita la centralina del motore : Non inizia nel migliore dei modi il weekend a Baku (Azerbaijan), quarto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno, per il nostro Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano dell’Alfa Romeo Racing infatti sarà penalizzato di dieci posizioni in griglia di partenza per la sostituzione della centralina della Power Unit su entrambe le C38, adeguandosi a quanto disposto dalla Ferrari al via del precedente round in Cina a Shanghai. La scuderia di ...

Griglia di partenza MotoGP - risultati e classifica Qualifiche GP Usa 2019. Marquez in pole davanti a Valentino Rossi. Dovizioso 13°! : Le Qualifiche del GP degli Stati Uniti, sul tracciato di Austin, sorridono neanche a dirlo a Marc Marquez. L’alfiere della Honda ha conquistato l’ennesima pole su questa pista, confermando il suo grandissimo feeling con il layout del Texas. Alle sue spalle un eccellente Valentino Rossi che riesce a portarsi quasi in scia al rivale spagnolo, con 273 millesimi di ritardo. Completa la top-3 l’altra Honda di Cal Crutchlow ...

