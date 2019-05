Grasso sul CorSera | Il docu-film che cerca la verità sulla morte di Pantani

Dieta degli asparagi : sgonfi la pancia e riduci il Grasso sulle gambe : gambe snelle e pancia piatta: con la Dieta degli asparagi si possono raggiungere ottimi risultati, sfruttando le proprietà di un alimento buono e sano. Verdi, viola oppure bianchi, gli asparagi sono i protagonisti della tavola con l’arrivo della primavera. Non sono solamente gustosi e ottimi per preparare moltissimi piatti, ma consentono anche di eliminare il grasso in eccesso sulle gambe e sgonfiare la pancia. Gli asparagi contengono ...