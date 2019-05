Grassi sul CorSera | Il docu-film che cerca la verità sulla morte di Pantani

ilnapolista

(Di sabato 4 maggio 2019) Febbraio 2004, Marcoviene trovato morto nel Residence Le Rose di Rimini. Ma bisogna tornare indietro con la memoria per guardare la parabola discendente del campioneMadonna di Campiglio, quando era stato cacciato dal Giro d’Italia dopo un controllo antidoping. Tonale, Gavia, Mortirolo: dovevano essere le vette del trionfo, della leggendaria consacrazione. Su quelle salite, il Pirata avrebbe staccato ancora gli avversari, con uno scatto irresistibile, con la sovranità del più forte. E invece quel giorno fu scelto come vittima sacrificale (la storia dei Tour de France vinti da Lance Armstrong, con la connivenza anche di organismi ufficiali, la dice lungagestione del doping nel ciclismo).Parte così Aldo Grasso sul Corriere della Sera per parlare di Marcoe delin uscita “Tutta la” firmato Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli ...

