Grande Torino | il giorno del ricordo al colle di Superga

repubblica

(Di sabato 4 maggio 2019)- Lagranata, e non solo, si è radunata per ricordare una formazione leggendaria. A settant'anni dalla tragedia che ha privato il mondo del calcio del, il club e alcune delle icone della storia granata si sono ritrovati nel Duomo - la Basilica diera inagibile per lavori di ristrutturazione - per prendere ...

PauDybala_JR : I luoghi del cuore della città dove vivi diventano tuoi quando ne rispetti la leggenda. #superga è uno di questi. O… - CARPoficial : 70 anni fa da un grande dolore nasceva una fortissima amicizia, che oggi è presente come non mai. Torino e River. R… - TorinoFC_1906 : Grazie per la vicinanza a tutti i Club presenti. Il Grande Torino orgoglio di'Italia #SFT -