Grande Torino | 70 anni fa la tragedia di Superga | il mondo dello sport ricorda gli eroi

(Di sabato 4 maggio 2019) Loilsui social nel 70°versario delladi, avvenuta il 4 maggio 1949 “Il 4 maggio 1949 scompariva il. A 70dalladi, la Juventus si unisce al ricordo di quei campioni straordinari“. Lo scrive su twitter il club bianconero nel giorno del 70°versario delladi, un giorno particolare per l’intera città diAFP/LaPresseAl ricordo si è unito anche Gigi Buffon, citando una frase di Indro Montanelli: “glisono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che ilnon è morto: è soltanto ‘in trasferta’“. Il portiere ha postato la foto in bianco e nero del, pubblicata dal club granata con il messaggio ‘Solo il fato li vinse’. Belle le parole anche di Chiara ...

TorinoFC_1906 : Grazie per la vicinanza a tutti i Club presenti. Il Grande Torino orgoglio di'Italia #SFT - CARPoficial : 70 anni fa da un grande dolore nasceva una fortissima amicizia, che oggi è presente come non mai. Torino e River. R… - Sorrentino : Silenzio e rispetto. Oggi più che mai. Da condividere come padre alle mie figlie. Da calciatore per chi ama davvero… -