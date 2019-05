Grande Torino | 70 anni dopo Superga – Il mister | il partigiano | il pilota | le storie

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) “I campioni d’Italia: Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Bongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Grezar, Loik, Maroso, Martelli, il nostra capitano Valentino Mazzola, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Schubert. Dirigenti e tecnici: Civalleri, Egri Erbstein, Levesley, Agnisetta, Cortina. Giornalisti: Casalbore, Cavallero, Tosatti. Equipaggio: Meroni, D’Inca, Bianciardi, Pangrazzi, Bonaiuti”Una preghiera laica. Che coinvolge anche chi per fede non ha quella granata e che ricorda le 31 vittime dell’incidente. Il 4 maggio 1949 moriva il. Morivano i campioni e gli allenatori che l’avevano reso, i dirigenti che l’avevano allattato e chi, raccontandone le gesta, ne aveva costruito il mito. Con loro se ne andava però anche la gente comune, quelli che con le leggende centrano poco e per cui quel volo era soltanto un lavoro.La ...

