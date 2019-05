GRANDE TORINO 70 anni di Superga | la super squadra di Valentino Mazzola

Mattarella ricorda il GRANDE TORINO : 'La memoria è viva'; Buffon cita Montanelli : 'Eroi immortali' : Oggi tantissimi tifosi, del Torino e da tutto il mondo, hanno voluto essere qui al Cimitero Monumentale, è stato un momento molto bello, molto toccante. Quei giocatori hanno fatto la storia del ...

Tragedia di Superga - anche la Juventus ricorda il “GRANDE Torino” : Non solo lo striscione dei tifosi, apprezzato da Cairo, in occasione del derby di ieri sera, ma anche la nota del profilo ufficiale Twitter della Juventus, che ricorda il Grande Torino a 70 anni dalla Tragedia di Superga. Ecco il post. “Il 4 maggio 1949 scompariva il Grande Torino. A 70 anni dalla Tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di quei campioni straordinari“. Tragedia di Superga, Gravina: “Ricordo del ...

'Ricordo GRANDE TORINO è sempre vivo' : ROMA, 4 MAG - "Sono passati 70 anni ma il ricordo del Grande Torino e di tutte le vittime della tragedia di Superga è sempre vivo. Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina nel ...

Cairo - GRANDE TORINO fatto storia calcio : Il ricordo è vivo per tutti i tifosi, non solo per quelli del Torino": così ai microfoni di Sky Sport il presidente del Torino, Urbano Cairo ricorda i 70 anni della tragedia di Superga. Cairo parla ...

Superga - il ricordo di Marchisio : «Onore al GRANDE Torino» : TORINO - Anche l'ex centrocampista della Juventus , Claudio Marchisio , ora allo Zenit San Pietroburgo , si è unito alle commemorazioni per il 70esimo anniversario della tragedia di Superga in cui ...

Superga - a 70 anni dal disastro la tv ricorda il GRANDE Torino : Erano considerati invincibili e per questo li si ricorda ancora come il Grande Torino. A sconfiggerli potè solo un incidente aereo che li vide schiantarsi sulla collina di Superga, a pochi passi da casa il 4 maggio 1949: erano le 17.03 e a morire furono i 18 giocatori, capitanati da Mazzola, dirigenti, allenatori, equipaggio e tre giornalisti al seguito. In totale 31 persone.prosegui la letturaSuperga, a 70 anni dal disastro la tv ricorda ...

Ormezzano racconta il GRANDE TORINO - 2 - - Si diceva che Valentino Mazzola dovesse trasferirsi a Milano... : ... per farci e fare scordare la sconfitta bellica, o quanto meno per lasciarla un poco di più indietro, con l'artificio non certo vile o ignobile dello sport corroborante e vittorioso, detto o, mica ...

GRANDE TORINO - Mattarella : "Superga pagina indelebile dell'Italia e nostro calcio" : Il messaggio del Capo dello Stato per i 70 anni della tragedia in cui persero la vita gli Invincibili

GRANDE TORINO - 70 anni fa la tragedia di Superga : il mondo dello sport ricorda gli eroi immortali : Lo sport ricorda il Grande Torino sui social nel 70° anniversario della tragedia di Superga, avvenuta il 4 maggio 1949 “Il 4 maggio 1949 scompariva il Grande Torino. A 70 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di quei campioni straordinari“. Lo scrive su twitter il club bianconero nel giorno del 70° anniversario della tragedia di Superga, un giorno particolare per l’intera città di ...

GRANDE TORINO - Cairo : «Il ricordo di Superga è vivo nella memoria di tutti i tifosi» : Torino - "Sicuramente il ricordo è molto vivo, stamattina c'erano migliaia di tifosi granata che hanno voluto essere qui al cimitero monumentale dove ci sono le tombe di alcuni dei calciatori del ...

Tragedia di Superga - Gravina : “Ricordo del GRANDE TORINO è ancora vivo” : Ricorre oggi il 70° anniversario della Tragedia di Superga, in cui persero la vita i calciatori del Grande Torino in seguito allo schianto dell’aereo di ritorno da Lisbona. Le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Sono passati 70 anni ma il ricordo del Grande Torino e di tutte le vittime della Tragedia di Superga è sempre vivo. Quella granata è stata una delle squadre più forti di tutti i tempi, una corazzata ...

Superga : Buffon cita Montanelli per ricordare il GRANDE Torino : Ma non è un copiare, è la testimonianza di una vicinanza, che è la vicinanza del mondo del calcio alla leggenda. Il Torino, quel Torino, è diventata la squadra di tutti. E' la squadra di tutti, non ...