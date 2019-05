Grande Fratello 2019 | Michael Terlizzi parla della sua presunta omosessualità | «Quando la

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali interessata a Daniele Dal Moro? Il sospetto di Martina Nasoni (video) : prosegui la letturaGrande Fratello 16, Valentina Vignali interessata a Daniele Dal Moro? Il sospetto di Martina Nasoni (video) pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 14:25.

Grande Fratello - in arrivo la denuncia per un concorrente della D'Urso : adesso rischia grosso : Dopo le numerose discussioni dentro e fuori la casa del Grande Fratello che hanno avuto come protagonista Mila Suarez, Sabrina, la sua migliore amica ha deciso di fare qualcosa di radicale in difesa della soubrette, in particolare contro le accuse fatte a questa da Francesca De Andrè. Pare proprio c

Grande Fratello - Guendalina - Michael Terlizzi e gli amici gay : quello che Mediaset non ha mandato in onda : Negli ultimi giorni parlando con Cristian Imparato, Guendalina Canessa aveva rivelato di essere certa dell'omosessualità di Michael Terlizzi: "Fuori si chiacchiera ma non penso siano soltanto chiacchiere a caso, perché sono chiacchiere che ci facciamo a casa mia con persone fidate. Io lo so. Mi sa c

Grande Fratello 16 - la lite tra Gianmarco Onestini e Martina Nasoni (video) : Ieri sera, il pubblico del 'Grande Fratello 16' ha assistito alla prima vera litigata di Gianmarco Onestini con Martina Nasoni. Il concorrente ha accusato la compagna di viaggio di aver preso, in prestito, senza autorizzazione, una felpa, restituita, poi, con un cattivo odore:prosegui la letturaGrande Fratello 16, la lite tra Gianmarco Onestini e Martina Nasoni (video) pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 14:07.

Grande Fratello 16 - Michael Terlizzi gay : "Non è un'offesa ma non è reale" (video) : Nelle scorse ore, Michael Terlizzi ha avuto, finalmente, l'opportunità di confrontarsi, faccia a faccia, con Guendalina Canessa, dopo la chiacchierata con Cristian Imparato, incentrata sulle voci della sua omosessualità, spifferate da alcuni suoi amici prima dell'ingresso nella casa del Grande Fratello.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Michael Terlizzi gay: "Non è un'offesa ma non è reale" (video) pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 ...

Grande Fratello 2019 : puntate - cast e tutte le anticipazioni : Da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. Conduce Barbara d'Urso, opinionisti Malgioglio e Zanicchi

Grande Fratello 16 - un'amica di Mila Suarez denuncia Francesca : 'È mobbing e bullismo' : Nella Casa del Grande Fratello 16, continua lo scontro tra Mila Suarez e Francesca De Andrè. È soprattutto quest'ultima a rivolgere costanti rimproveri alla collega, accusandola di averle rubato trucchi e sigarette ed esprimendo nei suoi confronti delle dichiarazioni abbastanza forti. E proprio questo atteggiamento polemico, è ritenuto eccessivo da molti telespettatori del reality show che nei social network non mancano di criticare la giovane ...

Grande Fratello - Valentina Vignali su Soleil : 'Non mi è mai piaciuta - meglio Bionditudo' : A quasi un mese dall'inizio della sedicesima edizione del Grande Fratello, alcuni concorrenti sono tornati ad occuparsi di un personaggio che era stato menzionato da Barbara D'Urso nel corso della prima puntata: Soleil Sorgè. Commentando con Gianmarco Onestini di quando lui entrò nella Casa per raccontare a Luca del tradimento della fidanzata, Valentina Vignali ha palesato il pensiero poco carino che ha sull'ex corteggiatrice, usando anche ...

Grande Fratello. Guendalina Canessa a Michael Terlizzi : ‘alcuni miei amici dicono che sei gay’. La reazione di Michael… : Due sere fa Guendalina Canessa ha confessato a Cristian Imparato di essere certa dell’omosessualità di Michael Terlizzi: “Fuori si chiacchiera ma non penso siano soltanto chiacchiere a caso, perché sono chiacchiere che ci facciamo... L'articolo Grande Fratello. Guendalina Canessa a Michael Terlizzi: ‘alcuni miei amici dicono che sei gay’. La reazione di Michael… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Grande Fratello - arriva il bacio tra Michael Terlizzi e Cristian Imparato : Mercoledì notte si sono concessi un ballo romantico e giovedì pomeriggio si sono scambiati un bel bacio. Chi sono i presunti nuovi 'piccioncini' del Grande Fratello ? Parliamo di Cristian Imparato e ...

Grande Fratello 2019 - Ambra Lombardo e Kikò Nalli : 'Mi manca - penso spesso a lui. E quando uscirà...' : 'Si, mi manca molto. penso spesso a lui', dopo l'eliminazione dal Grande Fratello 2019 Ambra Lombardo , professoressa e modella, conferma di aver trovato una speciale sintonia con Chicco, in arte Kikò ...

Grande Fratello. Dopo la frecciatina di Tina - Ambra replica così… : Il Grande Fratello ha creato un amore, ma due nemiche. Tra Tina Cipollari, ex moglie di Kiko Nalli, e Ambra Lombardo, nuova fiamma del parrucchiere, è ormai guerra fredda. Lui ignaro si tormenta nella... L'articolo Grande Fratello. Dopo la frecciaTina di Tina, Ambra replica così… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello. Gennaro Lillio perso per Francesca De André intanto Mila contro i due gieffini…Leggi cosa è accaduto : Francesca De André e Gennaro Lillio potrebbero essere la nuova coppia del Grande Fratello se solo lei dovesse decidere di lasciare il suo fidanzato Giorgio; non sappiamo come si metteranno le cose lunedì e... L'articolo Grande Fratello. Gennaro Lillio perso per Francesca De André intanto Mila contro i due gieffini…Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.