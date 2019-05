Grande Fratello 2019 criticato da Fariba Tehrani | il suo sfogo

"Qualcuno le dà un po' di pisello?". Bufera sulla frase al Grande Fratello : Scoppia la Bufera per una frase della bella Valentina Vignali durante il Grande Fratello. La frase incriminata non è sfuggita ai telespettatori e ai social, guarda qui il video ,, che hanno condannato ...

Fariba - madre di Giulia Salemi contro il Grande Fratello : “Ingiustizia” : Fariba Tehrani si scaglia contro il Grande Fratello: la madre di Giulia Salemi torna a gridare “Ingiustizia”. Il caso Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, torna all’attacco del Grande Fratello. L’italo iraniana è tornata a scagliarsi contro il reality Mediaset, tornando sulla vicenda che ha coinvolto sua figlia nella scorsa edizione vip. A scatenare il […] L'articolo Fariba, madre di Giulia Salemi contro il ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali : "Daniele? Un amico. Non mi permetterei di mancare di rispetto al mio fidanzato" : Guendalina Canessa, nelle ultime ore, ha dialogato approfonditamente, con Martina Nasoni, convinta che Valentina Vignali abbia un debole per Daniele Dal Moro.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Valentina Vignali: "Daniele? Un amico. Non mi permetterei di mancare di rispetto al mio fidanzato" pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 15:46.

Grande Fratello 16 - il fidanzato di Francesca de Andrè ha un'altra ragazza? (FOTO) : Il celebre detto dice che "quando il gatto non c'è i topi ballano" ed è probabilmente il caso di Francesca de Andrè, reclusa ora nella casa del Grande Fratello 16 e del suo fidanzato Giorgio Tambellini. La coppia fidanzata e convivente da pochi mesi, sarebbe già in bilico per due situazioni che, in qualche modo, si intrecciano tra di loro.La figlia di Cristiano de Andrè ultimamente si sta mostrando in atteggiamenti piuttosto affettuosi, ...

Bomba al Grande Fratello : "Francesca De André bisessuale? Tutta una montatura" : A parlare è Veronica Satti, ex gieffina e figlia di Bobby Solo, che ha fatto coming out proprio durante la scorsa edizione...

Grande Fratello 16 - Mila Suarez - una sua amica ricorre alle vie legali per difenderla : "Mobbing e bullismo" : Mila Suarez, la modella marocchina ex fidanzata di Alex Belli e concorrente del Grande Fratello 16, ha litigato con un bel po' di persone all'interno della casa di Cinecittà.La conoscenza costellata da alti e bassi (più bassi che alti...) con Gennaro Lillio è cosa nota così come il rapporto tutt'altro che idilliaco con Francesca De André è un fatto altrettanto acclarato (la De André l'ha anche accusata di averle rubato trucchi e ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè non è bisex... per Veronica Satti : Veronica Satti, protagonista della scorsa edizione del 'Grande Fratello', nelle scorse ore, ha risposto, alle domande, dei followers, svelando, anche aspetti inediti di Francesca De Andrè che ha baciato, con disinvoltura, Erica, nonostante, fuori dalla casa, sia fidanzata con Giorgio, da diverso tempo: Francesca non è bisessuale! Questa è stata soltanto una trovata della agenzia in cui stava all’epoca. Niente di sconvolgente, è normale ...

Grande Fratello 2019 - Michael Terlizzi parla della sua presunta omosessualità : «Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba». Il confronto con Guendalina : Michael Terlizzi - GF16 Le insinuazioni di Guendalina Canessa sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi non sono passate inosservate al diretto interessato. Il milanese, a seguito dell’ennesimo discorso avvenuto nella casa del Grande Fratello 2019 sul suo orientamento sessuale, ha così voluto ribadire di non essere gay ed ha affrontato la donna, colpevole di aver svelato a Cristian Imparato che alcuni suoi amici avrebbero avuto dei ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali interessata a Daniele Dal Moro? Il sospetto di Martina Nasoni (video) : prosegui la letturaGrande Fratello 16, Valentina Vignali interessata a Daniele Dal Moro? Il sospetto di Martina Nasoni (video) pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 14:25.

Grande Fratello - in arrivo la denuncia per un concorrente della D'Urso : adesso rischia grosso : Dopo le numerose discussioni dentro e fuori la casa del Grande Fratello che hanno avuto come protagonista Mila Suarez, Sabrina, la sua migliore amica ha deciso di fare qualcosa di radicale in difesa della soubrette, in particolare contro le accuse fatte a questa da Francesca De Andrè. Pare proprio c

Grande Fratello - Guendalina - Michael Terlizzi e gli amici gay : quello che Mediaset non ha mandato in onda : Negli ultimi giorni parlando con Cristian Imparato, Guendalina Canessa aveva rivelato di essere certa dell'omosessualità di Michael Terlizzi: "Fuori si chiacchiera ma non penso siano soltanto chiacchiere a caso, perché sono chiacchiere che ci facciamo a casa mia con persone fidate. Io lo so. Mi sa c

Grande Fratello 16 - la lite tra Gianmarco Onestini e Martina Nasoni (video) : Ieri sera, il pubblico del 'Grande Fratello 16' ha assistito alla prima vera litigata di Gianmarco Onestini con Martina Nasoni. Il concorrente ha accusato la compagna di viaggio di aver preso, in prestito, senza autorizzazione, una felpa, restituita, poi, con un cattivo odore:prosegui la letturaGrande Fratello 16, la lite tra Gianmarco Onestini e Martina Nasoni (video) pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 14:07.

Grande Fratello 16 - Michael Terlizzi gay : "Non è un'offesa ma non è reale" (video) : Nelle scorse ore, Michael Terlizzi ha avuto, finalmente, l'opportunità di confrontarsi, faccia a faccia, con Guendalina Canessa, dopo la chiacchierata con Cristian Imparato, incentrata sulle voci della sua omosessualità, spifferate da alcuni suoi amici prima dell'ingresso nella casa del Grande Fratello.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Michael Terlizzi gay: "Non è un'offesa ma non è reale" (video) pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 ...

Grande Fratello 2019 : puntate - cast e tutte le anticipazioni : Da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. Conduce Barbara d'Urso, opinionisti Malgioglio e Zanicchi