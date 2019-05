Governo verso le Europee | storia di una crisi | illustrata

Verso le amministrative - Brogi presenta la sua squadra : 'Ci ispiriamo il Governo' : E' diplomata all'istituto Isis in economia con indirizzo Relazioni internazionali e marketing. Rossano Pippi , 49 anni, di Roccastrada, operaio. Diplomato, è impegnato nella promozione e ...

Sblocca cantieri - Governo verso modifica della norma che esclude dagli appalti chi ha ricevuto un avviso di accertamento : La norma che escluderebbe dalle gare per appalti pubblici le imprese che hanno ricevuto un avviso di accertamento dal fisco verrà modificata. A preannunciarlo, parlando con Italia Oggi, è stato Agostino Santillo, relatore M5s del decreto Sblocca cantieri in commissione lavori pubblici del Senato. Il comma prevedeva la possibilità di alzare cartellino rosso nei confronti di qualsiasi operatore economico che non abbia “ottemperato agli ...

Alitalia - a due anni da commissariamento ancora nessuna soluzione. Governo verso una nuova proroga della scadenza : Due anni di attesa. Ma ancora non c’è una soluzione al caso Alitalia, finita in amministrazione straordinaria nel maggio 2017. Le Ferrovie dello Stato, candidate al salvataggio del vettore, hanno chiesto ai commissari e al Governo una nuova proroga rispetto alla scadenza dello scorso 30 aprile. Così probabilmente, la formalizzazione di un’offerta definitiva per il salvataggio dell’ex compagnia di bandiera non arriverà prima ...

Elezioni Spagna : vince il PSOE. Si va verso Governo di sinistra : Elezioni Spagna: vince il PSOE. Si va verso governo di sinistra Elezioni Spagna LIVE: il minuto a minuto 29 APRILE 10:55 Dopo le dichiarazioni di rito dei candidati alla presidenza, la strada più facilmente percorribile sembra quella di un governo di sinistra a guida PSOE con la possibilità, più o meno concreta, di un esecutivo congiunto con Unidas Podemos. ERC (15 deputati) e Bildu (7) hanno dichiarato di essere disposti ad avallare ...

Brasile : Governo - la peste suina in Cina può aumentare le esportazioni verso Pechino : La Cina è attualmente il più grande produttore di carne suina al mondo. Per quanto riguarda la soia, il ministro ha affermato che l'aspettativa è che le esportazioni verso la Cina saranno minori ...

Luigi Di Maio - l'accusa dei leghisti : 'Accordo con la sinistra' - verso il Governo degli orrori? : Il sospetto in casa Lega, per molti una certezza, è che Di Maio voglia far saltare i nervi a Salvini. L'obiettivo del pentastellato, secondo quanto riferiscono a Libero diversi parlamentari del ...

Luigi Di Maio - l'accusa dei leghisti : "Accordo con la sinistra" - verso il Governo degli orrori? : Il sospetto in casa Lega, per molti una certezza, è che Di Maio voglia far saltare i nervi a Salvini. L'obiettivo del pentastellato, secondo quanto riferiscono a Libero diversi parlamentari del Carroccio, è quello di scaricare sul ministro dell'Interno la responsabilità della caduta del governo. In

Iva - Irpef - patrimoniale - flat tax : così il Governo ha compiuto un balzo in un universo parallelo : ... pagate con l'aumento promesso dell'Iva " non producono la sferzata di aumenti dei consumi e di domanda che dovrebbe stimolare l'economia, su cui facevano affidamento gli economisti del governo. Al ...

Verso le europee - Di Maio lancia le candidate e FdI si smarca da Lega e Forza Italia per un Governo senza M5s : Alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia sul palco Giovanni Toti: 'alle europee voterò Berlusconi, da Forza Italia non mi muovo'

Migranti - la nave Alan Kurdi verso Malta. L’ong : «Esposto contro il Governo italiano» : L’Italia non ha concesso di approdare a Lampedusa. La ong Sea Eye: «Il ministro dell’Interno umilia le persone». La replica del vicepremier: «In Italia non si passa». Mediterranea presenta un esposto contro il governo italiano: «Gravissime violazioni»

Haftar marcia verso Tripoli - dove c'è un Governo alleato dell'Italia : Ieri, poche ore prima che le truppe dell’esercito del generale e leader della Cirenaica Khalifa Haftar si avvicinassero a Tripoli, l’ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi, aveva incontrato il ministro dell’Interno libico, Fathi Bashagha. Nel corso della riunione il nostro diploma

Crisi libica verso una soluzione. Haftar : “I libici questo mese avranno unico Governo” : Il generale libico Khalifa Haftar ha dichiarato che la Crisi politica del Paese sarà risolta entro la fine del mese con la creazione di un solo governo. "Nelle prossime settimane, ci sarà una svolta nella Crisi politica libica. I libici avranno un unico governo questo mese", ha detto l'uomo forte della Cirenaica al forum sul futuro dei giovani libici che si è tenuto nel fine settimana a Bengasi. Haftar ha incontrato a fine febbraio il premier ...

Crisi libica verso una soluzione. Haftar : “I libici avranno un unico Governo questo mese” : Il generale libico Khalifa Haftar ha dichiarato che la Crisi politica del Paese sarà risolta entro la fine del mese con la creazione di un solo governo. "Nelle prossime settimane, ci sarà una svolta nella Crisi politica libica. I libici avranno un unico governo questo mese", ha detto l'uomo forte della Cirenaica al forum sul futuro dei giovani libici che si è tenuto nel fine settimana a Bengasi. Haftar ha incontrato a fine febbraio il premier ...

L'assegnone di Visco al Tesoro Signorini verso l'ok del Governo : Certo, non sono gli 88 miliardi di euro di valore delle riserve auree su cui il governo M5S-Lega voleva mettere le mani per risolvere la grana clausole di salvaguardia all'orizzonte della prossima legge di Bilancio, ma l'assegnone da 5,71 miliardi di euro di profitti (post-cedola) Segui su affaritaliani.it