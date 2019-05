Governo | noto anticipato? Attenti a queste 2 date dopo le elezioni europee

Sondaggi politici Noto : addio Governo dopo le Europee : Sondaggi politici Noto : addio governo dopo le Europee Il “ governo del cambiamento” terminerà la sua esperienza il giorno dopo le Europee . Convinto di questo scenario è un italiano su due, secondo un Sondaggi o dell’istituto Noto per QN. Solo il 38% crede che l’esecutivo giallo verde andrà avanti e non ci sarà alcuna crisi. I sentori di un divorzio imminente d’altronde ci sono tutti. La tensione tra Lega e ...

