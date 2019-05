Governo - Di Maio : noi responsabili - andiamo avanti per 4 anni : Roma, 4 mag., askanews, - 'Qui si tratta semplicemente di smettere di fare le vittime e rimettersi a lavorare. Il MoVimento 5 Stelle vuole che il Governo vada avanti per altri 4 anni, rispettando i ...

Sondaggi - per il 71% degli italiani Siri deve dimettersi. Alto gradimento per Conte e il Governo - giù Salvini e Di Maio : Il 53% degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte e nel governo (50%), che mantiene un consenso molto elevato – oltre l’80% – tra gli elettori di Lega e Movimento 5 Stelle, anche se per il 60% degli elettori del Carroccio non arriverà neanche a fine anno. Secondo il 71% degli elettori, però, il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ...

Governo - Di Maio : Lega vuol staccare la spina per una poltrona? : Roma, 4 mag., askanews, - "Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c'è scritto che la Lega vuole staccare la spina al Governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per ...

Di Maio sfida Salvini : «Quanto casino per una poltrona. La Lega non farà cadere il Governo su Siri» : ... «Ora possono dimostrare se hanno un senso di responsabilità verso le istituzioni o solo l'arroganza da bulli della politica». Mercoledì o giovedì, quando ci sarà il summit decisivo per il destino di ...

Di Battista : “Mi ricandido alle elezioni fra 4 anni. O prima se cade il Governo”. E come leader M5s? “No - è Di Maio” : Alessandro Di Battista è pronto a candidarsi alle prossime elezioni politiche con il Movimento 5 stelle. Sia che siano fra quattro anni o anticipate a causa della caduta del governo. L’ex deputato M5s, dopo che dal 12 febbraio scorso non si faceva vedere in televisione, ha deciso di partecipare alla puntata di “Accordi e Disaccordi” condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi e in onda stasera alle 22.45 sul Nove. E per la prima ...

Caso Siri - Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio : “Vogliono una crisi di Governo” : Matteo Salvini non la prende bene e sbotta contro Conte e i 5 Stelle di Di Maio Dietro la calma apparente seguita all’annuncio del presidente del Consiglio che ha messo alla porta il sottosegretario della Lega, c’è una tensione altissima che mette a rischio la tenuta del governo. Salvini non l’ha presa bene. Un colpo … Continue reading Caso Siri, Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio: “Vogliono una crisi di ...

Di Maio e il caso Siri : non credo che la Lega voglia far cadere il Governo : «Dobbiamo recuperare dopo la questione Siri che si è chiusa e spero non si arrivi a un voto: ma non credo sarebbe la fine del governo, non credo che la Lega lo farebbe cadere»: Luigi Di Maio commenta ...

Conte chiede dimissioni Siri - Luigi Di Maio : “Non esulto e Salvini non aprirà crisi di Governo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la decisione di Giuseppe Conte di pretendere le dimissioni di Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione: "Non esulto, non è una vittoria". Di Maio, comunque, si dice certo che Salvini non aprirà una crisi di governo e rivolge un appello al suo alleato per continuare a lavorare insieme.Continua a leggere

Siri - Di Maio : non esulto. Governo avanti : 19.52 "Io non esulto e non credo sia una vittoria, sono contento che il Governo possa andare avanti perché la questione Siri si chiude. Non è una condanna",ma la necessità di chiarezza per il Governo. Così il vicepremier sulla richiesta di dimissioni di Siri."E'problema che si poteva risolvere qualche giorno fa con un'iniziativa del singolo senza coinvolgere i vertici del Governo". "Quando si parla di corruzione si parla dei soldi degli ...

Governo - l’altolà di Di Maio : «Chi rivuole le Province si trovi un altro alleato» Video Addio voto sull’euro - ora salario minimo : Il vicepremier alla presentazione del programma del M5S per le europee: «Le Province sono uno spreco, inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare»

