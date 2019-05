Governo Caso Siri | dimissioni o revoca delle deleghe? Mercoledì il giorno della verità

Caso Siri - Salvini scarica Conte : 'Non ha più la mia fiducia'. Di Maio : 'Non si può far cadere il Governo per una poltrona' : La decisione del premier Conte di portare al prossimo Consiglio dei ministri le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, non è andata davvero giù al leader del Carroccio e vicepremier. "...

Caso Siri - Salvini : "Governo va avanti" : 10.44 "Il governo va avanti, non è una poltrona in più o in meno a fare la differenza". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Salvini, durante un comizio a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. "Invece di questionare sulle dimissioni di Tizio o di Caio, andiamo a questionare sulle tasse", ha aggiunto Salvini: "Vediamo se i 5 stelle ci daranno una mano a cancellare quello strumento di tortura fiscale che sono gli studi di settore, ...

Caso Siri - Luigi Di Maio : “Lega vuole crisi Governo per poltrona o per indagato per corruzione?” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, lancia un nuovo avvertimento al suo alleato leghista sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione: "Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c’è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per non mollare un loro indagato per corruzione?".Continua a leggere

Caso Siri - Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio : “Vogliono una crisi di Governo” : Matteo Salvini non la prende bene e sbotta contro Conte e i 5 Stelle di Di Maio Dietro la calma apparente seguita all’annuncio del presidente del Consiglio che ha messo alla porta il sottosegretario della Lega, c’è una tensione altissima che mette a rischio la tenuta del governo. Salvini non l’ha presa bene. Un colpo … Continue reading Caso Siri, Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio: “Vogliono una crisi di ...

Di Maio e il caso Siri : non credo che la Lega voglia far cadere il Governo : «Dobbiamo recuperare dopo la questione Siri che si è chiusa e spero non si arrivi a un voto: ma non credo sarebbe la fine del governo, non credo che la Lega lo farebbe cadere»: Luigi Di Maio commenta ...

Bonafede : caso Siri non scuote Governo : 12.58 La vicenda Siri "non scuote il governo" Ne è convinto il ministro della Giustizia Bonafede che, ospite a 'Mattino 5', entra nel dibattito sul sottosegretario leghista dopo l'annuncio del premier Conte di voler proporre la revoca del suo incarico nel prossimo Cdm. "Il governo- afferma il ministro M5Snon può essere scosso da un fatto che riguarda un singolo sottosegretario, ma è concentrato su ciò che interessa ai cittadini,come il ...

Il caso Siri non farà cadere il Governo : È guerra tra M5s e Lega sul caso Armando Siri. La nuova giornata di battaglia, forse non finale, sulla sorte del sottosegretario leghista, indagato per corruzione e del quale il M5s chiede la dimissioni, esplode mentre Matteo Salvini è a Budapest, in visita al premier ungherese Viktor Orban. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte decide di convocare una conferenza stampa per annunciare che la decisione che ha maturato è per le ...

Carlo Sibilia - lo sfregio a Salvini sul caso Siri : 'Si deve dimettere - la Lega fa danno al Governo' : Il sottosegretario all'Interno in quota M5s ha poi criticato la scelta del suo ministro, Matteo Salvini, e dell'intera Lega che ha difeso Siri sin dal primo momento: 'La Lega è una forza politica che ...

Di Maio ammette tensione nel Governo. Sul caso Siri - Giorgetti traccia la linea : 'Via soltanto se sarà rinviato a giudizio' : Il vicepremier assicura che il governo va avanti ma insiste sulle dimissioni del sottosegretario. Matteo Salvini: 'Alla Lega ci pensa la Lega'

Siri - Giorgetti : “Ci siamo dati delle regole. In caso di rinvio a giudizio rispetteremo regole contratto di Governo” : Sul caso Siri “nessuna melina”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti che, a margine di un appuntamento elettorale a Genova dichiara che, se arrivasse il rinvio a giudizio del sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, il patto di governo Lega-M5S parla chiaro: “Nel contratto che abbiamo stabilito ci sono delle regole che ci siamo dati. E’ chiaro che il rinvio a giudizio ...

Cdm - sul tavolo del Governo nomine di Bankitalia e caso Siri : ... ma anche finanziarie, e ricadute europee cui la Bce - di cui Bankitalia è parte integrante - guarda con attenzione: i mercati guardano all'Italia come a un'economia sorvegliata speciale dato il suo ...