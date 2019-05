GOMORRA 5 SI FARÀ? Anticipazioni quinta stagione | un ragazzo di Scampia ringrazia

GOMORRA 5 anticipazioni : la nuova stagione si farà e sarà l'ultima. Quando la vedremo : Gomorra 5, ci sarà una nuova stagione della serie targata Sky. L'ultimo episodio di Gomorra 4 è appena andato in onda e già i fan non possono fare a meno di domandarsi se ci...

Anticipazioni GOMORRA 5 : la quinta stagione si farà e sarà l'ultima : Ieri sera in prima serata su Sky Atlantic sono andati in onda gli episodi 11 e 12 della quarta stagione di Gomorra. Il finale di stagione della serie tv ispirata al romanzo omonimo dello scrittore Roberto Saviano è stato ricco di colpi scena. Infatti, anche un po' a sorpresa, Gennaro Savastano ha ucciso la Regina di Secondigliano Patrizia e suo marito Michelangelo Levante. Successivamente, abbiamo assistito alla scena finale in cui l'erede dei ...