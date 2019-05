Gomorra 4 | messaggi di cordoglio per la morte di Patrizia | Cristiana Dell' Anna risponde

leggo

(Di sabato 4 maggio 2019) La quarta stagione di '- La serie ' si è chiusa con l'ennesima'eccellente'. Dopo le uccisioni di Pietro Savastano e Donna Imma, Salvatore Conte e Ciro l'Immortale, il pubblico ha ...

leggoit : #gomorra , messaggi di cordoglio per la morte di Patrizia: Cristiana Dell’Anna risponde così - pepp1 : È da ieri sera che - non apro Twitter - non apro Instagram - non apro Facebook - non leggo i messaggi Whatsapp - no… - 93_agresti : Leggo critiche a #Gomorra4, sicuramente meno spettacolare delle prime stagioni, ma molto ricca di messaggi, quello… -