Gli ispirò nome Francesco | Papa nomina Hummes a sinodo Amazzonia

notizie.tiscali

(Di sabato 4 maggio 2019) Senza l'il mondo non sopravviverà. Mai come oggi i popoli originari amazzonici e tutto il loro territorio sono così gravemente minacciati". Per il porporato brasiliano, "non possiamo ...

Paolett60592949 : RT @Lou_8280: Ermete Trismegisto e Corpus hermeticum: alchimia, telestikè (imprigionare gli angeli o i demoni all'interno di statue), media… - SuperMarioDV1 : RT @Lou_8280: Ermete Trismegisto e Corpus hermeticum: alchimia, telestikè (imprigionare gli angeli o i demoni all'interno di statue), media… - TheExtremista : @LBaggiani Ma no no, io mi ispiro al modello #Macron gli ideali di democrazia, ordine e dominio della legge restano… -