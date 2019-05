Giro d' Italia | seconda tappa Bologna-Fucecchio | percorso con saliscendi nel finale

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) Domenica 12 maggio 2019 si correrà la 2ªdel 102°d’. La frazione in programma misurerà 205 Km e porterà i corridori da. Si renderà omaggio a Gino Bartali, che, nella sua straordinaria carriera, ha vinto per 3 volte la corsa rosa (1936, 1937, 1946). I corridori percorreranno le “sue” strade in unacaratterizzata da. Nell’attesa della corsa, giovedì scorso è andato in scena uno spettacolo teatrale adedicato proprio al grande campione. Al Teatro Pacini c’è stato “Bartali: il bene si fa ma non si dice” a cura della Compagnia delle Seggiole. Ci saranno altri eventi in concomitanza con ladeld’in una cittadina che ha dato i natali al giornalista Indro Montanelli 110 anni fa, proprio quando ci fu la 1ª edizione della corsa rosa. In attesa di scoprire chi taglierà per primo la linea del traguardo, andiamo a ...

giroditalia : Time is running out. Just one week left to #Giro d’Italia 102! | Il tempo scorre, solo una settimana al #Giro d’Ita… - FiorellaMannoia : Oggi partiamo da San Benedetto del Tronto con la data zero del tour e dal 7 maggio, con la prima data di Firenze, i… - Mov5Stelle : Il 2 maggio parte #AvantiTuttiTour, un giro per l'Italia che ci permetterà di incontrare i cittadini e dirci faccia… -