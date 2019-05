Giro d’Italia 2019 | frattura della clavicola per Egan Bernal | ufficiale l’assenza del

oasport

(Di sabato 4 maggio 2019) Destava davvero tanta curiosità, sarebbe stata la sua prima grande corsa a tappe da capitano. Invece è tutto rimandato:non sarà al via deld’Italia, che scatterà sabato prossimo da Bologna. Il colombiano, che sarebbe partito dal capoluogo romagnolo come uno dei possibili favoriti in chiave Trofeo Senza Fine è caduto in allenamento ed ha riportato la. Proprio il Team Ineos ha annunciato oggi l’assenzadel proprio capitano per la Corsa Rosa: a guidare la squadra britannica ci saranno i giovanissimi Pavel Sivakov ed Ivan Sosa.Unfortunately we can confirm that @has suffered a broken collarbone in a training accident ahead of thed'Italia. More details to follow pic.twitter.com/tvsTu5K0cs— Team INEOS (@TeamINEOS) May 4,gianluca.bruno@oasport.itClicca qui per ...

