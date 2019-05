Ginnastica artistica | Serie A 2019 | oggi la Finale a Firenze 4 maggio Programma

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : l’ultima recita a Firenze - tante azzurre in pedana. Fate - Ferlito - Mori e giovani pronte a brillare : La Serie A 2019 di Ginnastica artistica è pronta per vivere il suo atto conclusivo, la Finale andrà in scena sabato 4 marzo al Mandela Forum di Firenze: la terza tappa del massimo campionato italiano a squadre assegnerà gli scudetti e decreterà anche le varie retrocessioni e promozioni, le tre peggiori squadre della A1 verranno infatti rimpiazzate da chi salirà sul podio conclusivo della cadetteria. Nel capoluogo toscano si sono disputate ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : Brixia lanciata verso lo scudetto - a Firenze l’ultima recita delle Fate. Poi l’estate “mondiale” : C’è grande attesa per la terza tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica in programma sabato 4 maggio al Mandela Forum di Firenze, la finale del massimo campionato italiano a squadre assegnerà ufficialmente gli scudetti. La Brixia Brescia ha già ampiamente ipotecato il tricolore al femminile, il sesto consecutivo e il 17esimo della sua gloriosa storia: le Campionesse d’Italia hanno ormai allungato in testa all’albo ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : ultima tappa a Firenze. Programma - orario e tv : come seguire la Finale (4 maggio) : Sabato 4 maggio si disputerà l’ultima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre volge al termine: al Mandela Forum di Firenze si assegneranno gli scudetti, si definiranno promozioni e retrocessioni. I tricolori sembrano ormai essere indirizzati verso la Brixia Brescia al femminile e la Ginnastica Salerno al maschile. Questa sarà l’occasione per vedere all’opera gli azzurri che ci ...

Ginnastica artistica - Sofia Busato torna ad allenarsi! Nuova avventura dopo la rottura del crociato agli Europei : Sofia Busato può finalmente tornare ad allenarsi. A otto mesi di distanza dal brutto infortunio subito agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, quando si ruppe il legamento crociato, la comasca ha avuto il via libera per riprendere l’attività in palestra come informa l’account social “Italia Team” del Coni. La 18enne è reduce da due anni estremamente travagliati. Nel 2017 si era rotta il crociato durante un ...

Ginnastica artistica - Oksana Chusovitina insegue l’ottava Olimpiade a 44 anni : non sarà record - beffata da Salukvadze : Oksana Chusovitina sta inseguendo la qualificazione all’ottava Olimpiade della sua carriera, la quasi 44enne (spegnerà le candeline il prossimo 19 giugno) ha sempre partecipato ai Giochi dall’edizione di Barcellona 1992 a quella di Rio 2016. Sette presenze consecutive nella rassegna a cinque cerchi indossando i body del CSI, della Germania, dell’Uzbekistan e vincendo due medaglie: una nel 1992 (oro con la squadra) e una nel ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : calendario - date - programma - orari e tv. A Stoccarda è caccia alle Olimpiadi 2020! : La FIG ha comunicato il calendario dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, la rassegna iridata metterà in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: 9 per le prove a squadre (cioè ai nove migliori team delle qualifiche, esclusi quelli saliti sul podio ai Mondiali 2018 che si sono già qualificati), 20 tramite il concorso generale individuale (per le donne, sono invece 12 posti ...

Ginnastica artistica - le prossime gare dell’Italia : le azzurre rinunciano agli European Games - focus sui Mondiali. Lara Mori alle Universiadi : L’Italia è stata grande protagonista agli Europei 2019 di Ginnastica artistica che si sono disputati la scorsa settimana a Stettino, Alice D’Amato ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo alle parallele asimmetriche e le Fate hanno rotto il ghiaccio tra le seniores prendendo confidenza con il circuito che conta. Le ragazze della classe 2003 sono subito tornate ad allenarsi a Brescia dove è già partito il lungo cammino che ...

Lutto nella Ginnastica artistica - ci saluta Patrizia Signor : una vita per la Victoria Torino - allenatrice e giudice amatissima : Lutto nel mondo della ginnastica artistica: oggi ci ha lasciato Patrizia Signor, compianta allenatrice e giudice nonché fondatrice della società Victoria Torino insieme al marito Ezio Torta. Originaria di Asolo (in provincia di Treviso) la 56enne ha contribuito in maniera determinante a portare la sua squadra fino alla Serie A, partendo praticamente dal nulla. Si è dedicata con dedizione allo sport che più amava e ha seguito l’attività del ...

Ginnastica artistica - Italia da medaglia con la squadra alle Olimpiadi? Fate da 161.5 punti agli Europei - si può lottare : punteggio da argento continentale : L’Italia della Ginnastica artistica femminile sogna in grande con le sue Fate, la classe 2003 è dotata di un potenziale infinito e ha mosso i primi passi tra le seniores dopo aver dominato tra le under 16. La nostra Nazionale ha nel mirino la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (da ottenere tramite i Mondiali che si disputeranno a ottobre in quel di Stoccarda) ma le ragazze di Enrico Casella puntano a un obiettivo più alto: lottare ...

Ginnastica artistica - quando ritorna in gara Vanessa Ferrari? Il recupero dopo l’operazione : la data del rientro in Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari si è risvegliata il giorno dopo il doppio intervento chirurgico ai piedi, le sue caviglie sono finite sotto i ferri con l’intento di ritrovare la migliore forma fisica per inseguire con ancora più convinzione la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono stati limati un pezzo di tibia dalla caviglia destra dove si è risolto un problema alla sinovite e un pezzettino d’osso dalla caviglia sinistra. Ora la ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari : “Operazione andata bene - ora la riabilitazione. Farò di tutto per andare alle Olimpiadi” : Vanessa Ferrari si è sottoposta a un intervento chirurgico a entrambi i piedi, l’operazione eseguita dal professor Giacomo Zanon al Policlinico San Matteo di Pavia ha riguardato la caviglia sinistra (si è limato un pezzettino d’osso) e quella destra (per risolvere un problema relativo alla sinovite, si è anche limato un frammento della tibia perché in massima flessione andava a sfiorare l’astragalo). La 28enne bresciana, che in ...

Ginnastica artistica - quando si torna in gara? Calendario - date - programma : tra Serie A - European Games e Mondiali juniores : Gli appassionati della Polvere di Magnesio si stanno già chiedendo quando si tornerà a gareggiare dopo gli Europei 2019 di Ginnastica artistica che si sono conclusi domenica a Stettino. La rassegna continentale ha regalato grandi emozioni e ci siamo potuti gustare delle gare di assoluto spessore con alcune delle migliori atlete in circolazione che si sono date battaglia per la conquista della medaglia ma cresce già l’attesa in vista dei ...

Ginnastica artistica - l’Italia riprende la corsa verso le Olimpiadi 2020 : Fate con i Mondiali nel mirino dopo gli Europei : Le Fate sono tornate a Brescia già nel primo pomeriggio di ieri e si sono rimesse subito al lavoro, non c’è stato un momento di tregua per il quartetto che è stato protagonista agli Europei 2019 di Ginnastica artistica. Le ragazze di Enrico Casella hanno terminato la propria avventura a Stettino domenica pomeriggio, non si sono rilassate e appena rientrate a casa hanno ricominciato la loro marcia senza troppi fronzoli: “perché è ...

Ginnastica artistica - Europei 2020 : date - calendario e programma. Donne a Parigi - uomini a Baku. Qualificano alle Olimpiadi 2020! : La Polvere di Magnesio ha salutato la Netto Arena di Stettino dove nell’ultima settimana sono andati in scena gli Europei 2019 di Ginnastica artistica, ora il pensiero è già rivolto verso la lunga estate che condurrà poi ai Mondiali di ottobre. La prossima rassegna continentale, invece, andrà in scena nel 2020 quando le prove a squadre prenderanno il posto dei concorsi generali individuali mentre si disputeranno come sempre le varie finali ...