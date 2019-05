Giappone | il nuovo imperatore lancia un appello per la pace mondiale

Giappone : il nuovo imperatore Naruhito si impegna a servire il popolo Giapponese : Il Giappone produce cose che il mondo desidera, ed è ancora un paese dove si respira il futuro". Altri commentatori sono meno ottimisti: Yasunori Sone, docente di scienze politiche presso la Keio ...

Giappone : il nuovo imperatore Naruhito sale al trono del Crisantemo [GALLERY] : Dopo la storica abdicazione di Akihito, il nuovo imperatore Giapponese Naruhito, salendo formalmente al trono del Crisantemo, ha promesso di schierarsi con il popolo Giapponese. È stata la prima volta in più di 200 anni che un membro della più antica famiglia reale del mondo ha scelto di lasciare il trono, e cerimonie solenni hanno accompagnato sia l’abdicazione di Akihito e il passaggio di consegne al figlio Naruhito. Naruhito è ...

Il Giappone ha il nuovo imperatore - asceso al trono Naruhito. 'Pronto a responsabilità' : Suo figlio riuscirà a fare lo stesso? Riuscirà a non farsi usare dalla politica? La sua formazione lascia ben sperare. È il primo imperatore nato e cresciuto dopo la Guerra, libero dalla scomodissima ...

Chi è Naruhito - nuovo imperatore del Giappone : dalla figlia 17enne alla moglie 'stressata a corte' : ... Naruhito ha conquistato le prime pagine di tutto il mondo quando il palazzo imperiale annunciò il suo tanto atteso fidanzamento con Masako Owada , una diplomatica in carriera laureata in economia ...

