GF16 | la De André potrebbe essere denunciata per bullismo nei confronti della Suarez

GF16 - Francesca De Andrè tradita? La bomba di Barbara D’Urso : Lancia una bomba di gossip Barbara D’Urso su Francesca De Andrè E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte del programma ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti gli ospiti invitati in studio per parlare di questo argomento, tra i quali anche Lory Del Santo. Proprio quest’ultima ha … Continue reading GF16, Francesca De Andrè tradita? La bomba di Barbara D’Urso at BlogItalia.News.

GF16 - Francesca De Andrè parla del suo ex Daniele Interrante : “Mi facevo carico di tutto - lui è debole…” : Grande Fratello, Francesca De Andrè si lascia andare e perla del suo ex Daniele Interrante, del rapporto che aveva con la figlia di Daniele e Guendalina e del suo attuale fidanzato parlando della sua relazione con l’ex tronista ha detto: “Con Daniele c’è stato all’inizio un vortice di passione, ma c’erano troppi problemi. Lui è più debole di me e io … Continue reading GF16, Francesca De Andrè parla del suo ex Daniele Interrante: “Mi ...

GF16 - Francesca De Andrè e Guendalina Canessa : pace fatta! : Grande Fratello 16, l’ingresso di Guendalina è stato scoppiettante, i rapporti con la De Andrè non sono sembrati dei migliori, ma adesso… Che i rapporti tra Francesca De André e Guendalina Canessanon fossero tra i migliori, lo abbiamo capito tutti guardando l’ultima diretta del GF 16. Le due, che entrambe hanno avuto in passato una relazione con … Continue reading GF16, Francesca De Andrè e Guendalina Canessa: pace fatta! at ...

GF16 - Francesca De André - lo sfogo su Daniele : 'Voleva sposarmi - ma non era divorziato' : Tempo di confessioni al Grande Fratello 16 per Francesca De André. La modella proprio in queste ore ha parlato a lungo in giardino con Serena Rutelli e Mila Suarez, alle quali ha svelato diversi particolari circa la sua relazione passata con Daniele Interrante, soffermandosi anche sul rapporto che ha avuto in questi anni con Chloe, la figlia dell'ex tronista di Uomini e Donne e Guendalina Canessa. Inoltre, ha spiegato che l'ex moglie di Daniele ...

GF16 - Francesca De Andrè in lacrime per il ricordo del nonno Fabrizio : Ancora emozioni forti per Francesca De Andrè, nipote del celebre cantautore italiano, che scoppia in lacrime ricordando il nonno Fabrizio, scomparso nell’ormai lontano 1999. “Se ci fosse lui, metterebbe ognuno al suo posto“, dichiara commossa la bella 29enne al centro di una bufera familiare per via del pessimo rapporto con il padre Cristiano. L’emozione scaturisce dal ricordo di alcuni dei testi più belli scritti dal ...

GF16 - Francesca De Andrè attacca il padre : “Che Schifo” : Grande Fratello 16, Francesca De Andrè attacca il padre La terza puntata del Grande Fratello 16 si apre con Francesca De André che risponde alle parole di suo padre Cristiano rilasciate in un comunicato venerdì scorso. Barbara d’Urso, che ricorda alla ragazza della diffida del padre, mostra le parole – riportate da tutte le testate – di suo padre contro … Continue reading GF16, Francesca De Andrè attacca il padre: “Che Schifo” ...

GF16 - Francesca De Andrè litiga con Mila Suarez per Alex Belli : Grande Fratello 16, in scena una nuova lite, sempre per Alex Belli, questa volta le litiganti sono Mila Suarez e Francesca De Andrè Prima dello scontro con Francesca De Andrè, Mila Suarez si è confrontata con Cristian Imparato. Francesca a quest’ultimo ha detto di conoscere molto bene Alex Belli e che l’attore ha una versione ben diversa di come sono andate le cose da quella … Continue reading GF16, Francesca De Andrè litiga ...

GF16 - la De Andrè esce dal bagno disgustata : ‘Che schifo - nemmeno nei wc pubblici' : Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16. Questa settimana è stata contraddistinta da diversi scontri tra tutti i concorrenti, che sicuramente saranno tirati in causa e affrontati anche in trasmissione. Uno dei litigi a cui i telespettatori hanno assistito, è quello tra Francesca De Andrè e Mila Suarez. Le due hanno litigato a causa di Alex Belli, amico della De Andrè ed ex fidanzato della Suarez che questa sera sarà ...

GF16 - Francesca De Andrè contro Mila Suarez : "Oca giuliva - sparisci - se ti buco con lo spillo prendi fuoco" : Nuovo scontro nella casa del Grande Fratello e sempre con Mila Suarez nel mezzo. Sembra lei, oltre a Valentina Vignali, la regina delle litigate nella casa, e stavolta a coinvolgerla e ad attaccarla ci ha pensato un'altra delle protagoniste femminili di questo reality: Francesca De Andrè.Da poco entrata nella casa del Grande Fratello, Francesca ha sin da subito mostrato la sua forte personalità a tutti i coinquilini, senza nascondere la ...

MILA SUAREZ/ Francesca De Andrè : 'sei più rifatta di Michael Jackson' - GF16 - : MILA SUAREZ continua a far discutere al Grande Fratello 2019. La modella è stata attaccata da Francesca De Andrè che le ha dato dell'oca giuliva

GF16 - Francesca De Andrè litiga con Mila Suarez per Alex Belli : Grande Fratello 16, in scena una nuova lite, sempre per Alex Belli, questa volta le litiganti sono Mila Suarez e Francesca De Andrè Prima dello scontro con Francesca De Andrè, Mila Suarez si è confrontata con Cristian Imparato. Francesca a quest’ultimo ha detto di conoscere molto bene Alex Belli e che l’attore ha una versione ben diversa di come sono andate le cose da quella … Continue reading GF16, Francesca De Andrè litiga ...

GF16 : Francesca De Andrè entra in casa - la sorella Fabrizia si ritira per il figlio : Ieri, 15 aprile, abbiamo assistito alla seconda puntata del Grande Fratello 16 con l'ingresso in casa di due nuovi concorrenti: Alberigo Lemme e Francesca De André. Il primo ha fatto il suo ingresso quasi nell'anonimato non suscitando particolare interesse nei concorrenti che non gli hanno nemmeno indicato dove si trovasse la 'Mistery Room', quando Barbara D'Urso gli ha chiesto di raggiungere la stanza. Anche la presentatrice ha difatti ...

Schiaffo al padre - Francesca De André al GF16. Ed è subito gelo : Colpo di scena al Grande Fratello: le sorelle De André si separano. Dopo la diffida del padre Cristiano De André, figlio del mitico Faber, Fabrizia decide di rinunciare al reality show, mentre ...

Le sorelle De André al GF16. La d'Urso contro la diffida? : Questa sera su Canale5, Barbara d'Urso condurrà la seconda puntata del Grande Fratello e dovrà superare un grande scoglio: Fabrizia e Francesca De André ce la faranno a entrare come un unico ...