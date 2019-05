Genova | tensioni alla commemorazione di Ugo Venturini Polizia carica manifestanti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) Momenti di tensione al termine della manifestazione in ricordo di Ugo. Quando gli esponenti di estrema destra hanno concluso la manifestazione e stavano tornando alle macchine i partecipanti al presidio antifascista, organizzato in modo contrapposto, si sono spostati ed alcuni sono riusciti ad avvicinare le auto dei militanti di destra: un vetro di una macchina è stato rotto con un colpo di cintura. Laha fatto unadi alleggerimento, un poliziotto e un manifestante sono caduti. Per evitare che ipotessero accedere al cuore della città, la centralissima via XX Settembre era stata chiusa.L'articolodi Ugoantifascisti proviene da Il Fatto Quotidiano.

